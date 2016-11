V babyboxu na radnici v Praze našli týdenní miminko

Praha - Do babyboxu na radnici Prahy 2 dnes večer někdo odložil týden starou holčičku. Miminko je pátým dítětem odloženým do radničního babyboxu za více než šest let jeho existence. Celkový počet dětí nalezených v babyboxech je 145, z toho 15 letošních, sdělil zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Ilustrační foto. Foto: Ludmila Orvošová

Děvčátko bylo do babyboxu v budově Městského úřadu Prahy 2 vloženo dnes kolem 21:45. Podle strážného, který budovu hlídá a dítě nalezl, bylo miminko čisté a oblečené. U sebe mělo lahvičku s mlékem a papírek s nápisem "Maruška, 4. 11. 2016." V Praze 2 byla speciální schránka zvaná babybox umístěna počátkem roku 2010 a od té doby pomohla zachránit dva chlapce a tři holčičky. Po celé zemi je zatím 70 babyboxů, kam mohou lidé anonymně umístit své zpravidla novorozené dítě. Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Schránky mají i své kritiky. Ti tvrdí že, babyboxy odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

Autor: ČTK