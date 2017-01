V centrálním registru byly zveřejněny smlouvy za 1,16 bilionu korun

Praha - V centrálním registru smluv bylo do konce loňského roku za šest měsíců jeho fungování zveřejněno 208.227 platných kontraktů v hodnotě 1,16 bilionu korun. Vyplývá to z údajů serveru Hlídač smluv. Registr byl spuštěn 1. července. Všechny smlouvy s plněním nad 50.000 korun bez DPH do něj musí vkládat státní, krajské a obecní úřady či firmy i Česká televize nebo Český rozhlas a veřejné vysoké školy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Fojtík

Nejvyšší hodnota uzavřených smluv připadala na prosinec s objemem 388 miliard korun. V předchozích pěti měsících se hodnota pohybovala v rozmezí 150 až 180 miliard korun. Co se týče počtu uzavřených smluv, nejvíce jich bylo v listopadu (58.441). Nejčastěji, v necelé třetině případů, byly uzavřeny smlouvy v hodnotě 100.000 až 500.000 korun. Největším plátcem podle celkové hodnoty smluv je Státní fond dopravní infrastruktury, na který připadají téměř dvě třetiny celkového objemu. Následují Ředitelství silnic a dálnic (35,5 mil. Kč) a Zlínský kraj (34,8 mil. Kč). V počtu zakázek je nejaktivnější Úřad práce České republiky (12.095) před Českou poštou a firmou Phoenix lékárenský velkoobchod. Čtěte také: Registry, kontroly, hlášení. Nutnost, nebo nesvoboda? Nejaktivnějšími dodavateli byli v počtu smluv Královéhradecká lékárna (9369), v celkovém objemu ČSAD Vsetín (16,1 mld. Kč), následují AŽD Praha a OHL ŽS. Od července loňského roku vstoupil v účinnost dlouho projednávaný zákon o registru smluv. Stát, kraje, větší obce a další organizace podle něj musí zveřejňovat smlouvy v centrálním internetovém registru. Týká se to smluv s plněním nad 50.000 korun bez daně z přidané hodnoty. Po roce pak začne platit pravidlo, podle něhož nezveřejněná smlouva nebude účinná. Zákon má přinést veřejnou kontrolu nad nakládáním s veřejnými penězi i jejich šetrné vynakládání.

Autor: ČTK