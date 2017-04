V Česku bylo za 10 let víc než 11 tisíc případů vykázání z domova kvůli násilí

V Česku se za deset let, co je v zákoně opatření na ochranu obětí domácího násilí, odehrálo 11 577 vykázání z domova. Policie může násilníkům a násilnicím odebírat na deset dní klíče od ledna 2007. Nejčastěji k tomu přikročila v roce 2011, a to celkem ve 1430 případech. Nejméně jich naopak bylo v roce 2008, a to 679. Vyplývá to ze statistik Bílého kruhu bezpečí. Tato organizace pomáhá obětem trestných činů. Letos za první tři měsíce se odehrálo 381 vykázání.

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, ale také psychický, sexuální či ekonomický. Vykázání na deset dní má chránit oběti před dalšími výpady. Nejvíc případů se stalo v prvních deseti letech platnosti zákona v Ústeckém kraji. Policie tam vykazovala celkem 1478krát. V Praze opatření využila ve 1272 případech, v Moravskoslezském kraji ve 1239. Nejméně vykázání bylo v Plzeňském kraji, a to 270. Do některých domácností se policie vrací a zasahuje v nich víckrát. Například letos v lednu bylo 19 procent vykázání opakovaných, v březnu pak 15 procent. Odborníci i autoři zákona zdůrazňují, že zákaz přístupu domů na deset dní není trest pro násilníky či násilnice, ale je to ochrana obětí. Těmi se stávají většinou ženy. Násilí v rodinách často přihlížejí také děti, mnohé bývají terčem výpadů. ČTĚTE TAKÉ: Je Velikonoční pondělí, spojené s pomlázkou a koledou Policie může agresivní lidi vykázat na deset dní z domova i bez souhlasu ohrožených osob. Dodržování opatření musí také na místě několikrát zkontrolovat. Soud může desetidenní dobu prodloužit a vykázaným zakázat přibližovat se k obětem. Ty o to už ale musejí požádat. Za léčbu obětí domácího násilí se ze zdravotního pojištění v roce 2014 podle výzkumu, který nechala vypracovat společnost proFem, vydalo 1,85 miliardy korun. Léčení chronických onemocnění, k nimž domácí výpady přispěly, stálo téměř 1,1 miliardy. Dalších 215 milionů si připlatily oběti. Domácí násilí někdy zažilo zhruba 28 procent žen v Česku. Skoro třetina z nich musela po útoku vyhledat lékaře. ČTĚTE TAKÉ: Policejní zásah na Velehradě: rozruch způsobil podezřelý batoh Podle studie Evropského institutu pro genderovou rovnost by ale celkové ztráty kvůli domácímu násilí - tedy náklady na vyšetřování, soudy, léčbu a další oblasti - mohly být v ČR výrazně vyšší, dosahovat by ročně mohly téměř 5,39 miliardy eur (kolem 145,7 miliardy korun). S terapii násilných osob počítá akční plán prevence domácího násilí a násilí na ženách. Podle dokumentu mělo ministerstvo práce už před časem připravit novelu o sociálních službách, která by tuto nabídku zahrnovala. Zatím se v zákoně ale neobjevila. Podle záměru by terapii mohli zajišťovat například provozovatelé intervenčních center pro oběti domácího násilí. Policie by pak násilným osobám při vykázání z domova rovnou předala kontakt na odborníky z těchto středisek.

Autor: ČTK