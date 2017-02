V Česku loni přibylo nemocných, v průměru stonali 42 dní

Hledači pokladů mířili do Krušných hor odedávna. Poklady se v nich nacházejí dodnes, i když úplně jiné, než by člověk čekal. Pod Cínovcem se například ukrývá velké naleziště lithia. Podle odhadů by zde mohla být uložena až třetina evropských zdrojů tohoto prvku.