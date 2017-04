V Česku možná budou moci mít sídlo evropské politické strany

Volby do Sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů. Druhá ČSSD proti březnu výrazně ztratila na 16 procent. Lidovci s hnutím STAN, kteří půjdou do podzimních voleb v koalici, by dohromady deset procent potřebných pro vstup do Sněmovny neměli.