V Česku na konci září žilo 582 stoletých a starších lidí

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) – Více než 800 sportovních rybářů se podepsalo pod petici za záchranu candátů na Lipně. Podle rybářů totiž velcí candáti z Lipna mizí, někteří tvrdí, že candát je tu masově vybíjen a prodává se do restaurací. Nelíbí se jim, že Český rybářský svaz před sezonou upravil podmínky pro lov těchto dravých ryb. Žádají proto svaz, aby podmínky opět zpřísnil. Podle hospodáře rybářského svazu pro jižní Čechy Milana Hladíka zůstanou pravidla zatím stejná, svaz bude situaci sledovat a pokud by se během tří let ukázalo, že je to nutné, může pravidla zase změnit. Petici podepsali rybáři z ČR, ale i z Německa, Rakouska a dalších zemí, zjistila ČTK.