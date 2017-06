V Česku padaly teplotní rekordy, lidé kolabovali. Nyní hrozí bouřky

Teploty v České republice se dnes dostaly přes 30 stupňů Celsia, na některých místech dokonce i přes 35 stupňů. Padlo několik teplotních rekordů. Kvůli vedru kolabovali lidé, v ohrožení jsou zejména ti s chronickými nemocemi. Některé úřady a instituce zkrátily svým zaměstnancům pracovní dobu, protože teploty v řadě kanceláří dosahovaly až 38 stupňů. Prodej větráků, klimatizací a osvěžovačů vzduchu se v posledních dnech zvýšil o desítky procent.

Zatím nejvyšší teplotu dnes hlásí Plzeň - Bolevec, kde odpoledne bylo 35,7 stupně, což je tamní nové maximum pro 22. červen. V Průhonicích u Prahy se teplota dostala na 35,2 stupně Celsia. Rekordy padly i v Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem nebo Táboře. Nové maximum má vysoko položená stanice Churáňov na Prachaticku, a to 27,2 stupně. Na Labské boudě na hřebenech Krkonoš k překonání rekordu stačilo 21 stupňů. Meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu ale ČTK po 17:00 řekla, že bilance není konečná, protože někde teploty ještě dále stoupají.

Z práce dnes mohli odejít dřív pracovníci některých ministerstev, správy sociálního zabezpečení, památkového ústavu či vězeňské služby. Nejednalo se ale o plošné opatření, většinou záleželo na jednotlivých ředitelích a vedoucích. Ve 14:00 mohli zaměstnanci opustit budovu ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí. "V horních patrech budovy, kde není klimatizace, dosahuje teplota až 38 stupňů Celsia, proto mohli jít domů zaměstnanci, kteří neměli žádné akutní povinnosti," řekla mluvčí Štěpánka Čechová.

Pražská záchranná služba zatím eviduje 15 výjezdů ke kolapsům kvůli vedru. Potíže v horkých dnech mají zejména starší a nemocní, především lidé s kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem či dýchacími potížemi. Mohou ale postihnout i zdravé lidi. Kolapsy v horku způsobuje nedostatek tekutin. Lidé by podle lékařů proto měli v průběhu dne vypít zhruba tři litry vody, a to postupně a v menších dávkách.

Prodejci elektroniky registrují v posledních dnech výrazné zvýšení zájmu o větráky, klimatizace nebo osvěžovače, a to až o desítky procent. Zájem je hlavně o mobilní zařízení, protože nejsou tak náročné na manipulaci a jsou většinou levnější.

Zákazníci za ochlazení platí každý rok více peněz. Od větráků, které vzduch jen rozproudí, častěji přestupují k ochlazovačům a mobilním klimatizacím, které stojí od několika tisíc korun výše, zjistila ČTK. Používání klimatizace nebo provoz bazénu může podle společnosti ČEZ zvýšit spotřebu domácnosti proti běžnému průměru až o 15 procent. Ve vedrech rostou například i náklady mobilních operátorů, kteří musí chladit základnové stanice, zajišťující signál mobilních sítí.

Na jižní Moravě kvůli suchu některé obce zakázaly zalévání zahrad a napouštění bazénů z obecního vodovodu, například Víska na Blanensku a Džbánice na Znojemsku. Na Moravskokrumlovsku se kvůli nízkým průtokům nesmí zahrady zalévat ani vodou z řek a potoků. Jihočeská nádrž Lipno odpouští pouze minimální množství šest metrů krychlových za vteřinu. Problém tak mají vodáci, kteří sjíždějí řeku Vltavu na raftech.

Vedro zasáhlo také další evropské země. Ve francouzském městě Nantes přišli řidiči tramvají a autobusů do práce v sukních, protože šortky mají přísně zakázané. Stěžují si, že teplota v tramvajích může za čelním sklem dosáhnout 50 stupňů Celsia.

Opačné starosti mají na jihu Spojených států, kam dorazila tropická bouře Cindy. Předcházely jí první lijáky, které mají v dalších dnech zesílit. Od jižní Louisiany po Floridu napadlo už ve středu pět až 25 centimetrů srážek, což na mnoha místech způsobilo lokální záplavy.

Pozor na silné bouřky

Po dnešním tropickém dni projdou Českem od západu během noci silné bouřky, mohou je doprovázet nárazy větru až 70 kilometrů v hodině a kroupy. Může napršet až 25 litrů na metr čtvereční. Silnější budou bouřky večer v Krušných horách s nárazy větru až 90 km/h. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kolem 17:30 již ústav oznámil, že bouřka postupuje z Německa do Čech. Navíc trvá alespoň částečně ve většině krajů riziko vzniku požárů kvůli vysokým teplotám.



V podvečer pracovníci ČHMÚ oznámili, že do severních Čech postupuje z Německa velmi silná bouřka. Doprovázejí ji více než dvoucentimetrové kroupy, přívalové deště a vítr dosahující v nárazech rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu. "V nejbližších hodinách bude bouřka postupovat přes okres Děčín, Liberecký kraj a sever Královéhradeckého kraje. Při svém postupu k východu bude slábnout," doplnili meteorologové.



Na Moravě a ve Slezsku se bouřky vyskytnou podle ČHMÚ zejména ve druhé polovině noci. Voda z přívalového deště může ojediněle zatopit sklepy a další níže položená místa.



Velmi silné bouřky s vysokým stupněm nebezpečí hrozí od dnešních 19:00 do pátečních 04:00 na Karlovarsku a v celém Ústeckém kraji s výjimkou Litoměřicka a Lounska. Varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí platí pro zbytek Česka s výjimkou Jihočeského a Jihomoravského kraje. Ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji se bouřky čekají až po půlnoci, výstraha platí do pátečních 07:00.