V Česku podle Chovance není vyšší riziko teroristického útoku

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nechce potvrzovat ani vyvracet informaci prezidenta Miloše Zemana, podle něhož se v Česku pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Ministr dnes novinářům řekl, že nyní neexistuje žádné vyšší riziko teroristického útoku v ČR. Není proto podle něj důvod zvyšovat stupeň ohrožení terorismem či svolat Bezpečnostní radu státu.

Milan ChovanecFoto: čtk

Chovanec redakci napsal, že české bezpečnostní složky pracují, monitorují pohyb podezřelých osob na českém území a zabývají se možnými riziky. Novinářům později ve Sněmovně řekl, že informace o pohybu podobných osob v Česku existovaly už v minulosti. "Takových lidí bylo sledováno víc. Je lepší, když se to děje neveřejně a utajeně," řekl novinářům.

Zeman informaci dnes uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Při debatě zmínil, že se po Česku potlouká člověk z Maghrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Maghrebem bývá označován region v Africe na severu Sahary a západně od Nilu, tedy například Maroko, Alžírsko, Tunisko nebo Libye.

Čtěte také: Zeman: V Česku se pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy

Podle politologa a bezpečnostního analytika Josefa Krause z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity žádná státní autorita ani tajná služba nepotvrdí ani nevyvrátí, zda jde o informaci na reálném základě. Pokud by byla ale informace pravdivá a najednou se dostala na veřejnost, tak to podle něj vytváří ohromné riziko pro jakoukoliv operativní akci.

"Ten člověk může zmizet, může si dávat větší pozor, jednak přeruší své styky s ostatními lidmi, nebude třeba komunikovat do telefonu, nebo dokonce může třeba uspíšit svůj plán provést teroristický útok," řekl Českému rozhlasu Kraus s tím, že je to samozřejmě čistě spekulativní záležitost. "Ale jsou to přesně ty důvody, proč se podobné zprávy nevypouštějí na veřejnost. Bohužel pan prezident již v minulosti ukázal několikrát, že profesionalita a kompetentnost mu v těchto záležitostech chybí a s oblibou si pouští pusu na špacír," dodal.

Čtěte také: První stupeň ohrožení terorismem stojí ČR asi 30 milionů korun

Ministr novinářům řekl, že konkrétně prezidentova slova komentovat nebude, protože k tomu nemá detailní informace. Prezident podle něj zjevně věděl, co říká. "Já si prostě myslím, že je lépe některé věci nezveřejňovat," řekl. Podle nejčerstvějších zpráv z dnešního dne neexistuje žádné vyšší riziko teroristického útoku na území ČR, dodal Chovanec.

V minulosti i on informoval veřejnost, že v ČR se vyskytuje osoba, která by mohla být napojena na teroristy. V listopadu 2015 na svém twitterovém účtu oznámil zadržení "hledané osoby podezřelé z vazeb na teroristy". Policie tehdy zdržela v Hradci Králové třicetiletého Turka Nazmiho Sahina. Později se ukázalo, že muž neprováděl v Turecku trestnou činnost teroristického charakteru, ale pouze činnost politickou.

České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS). V některých případech byl také zjištěn jejich krátkodobý pobyt v Česku.