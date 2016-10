Praha - V Česku se poprvé prodává šperk s přírodně růžovým diamantem. Hodnota ručně vyráběného prstenu z bílého a žlutého zlata, který obsahuje karátový růžový diamant a 80 menších čirých diamantů, se blíží čtyřem milionům korun, informovalo klenotnictví ALO diamonds.

V Česku se poprvé prodává šperk s přírodně růžovým diamantem. Foto: PR/ALO diamonds

"Přírodní diamanty výrazných barev patří mezi nejdražší drahé kameny na světě. Klasické čiré diamanty do investičních šperků zasazujeme již přes dvacet let. Posledních sedm let pak i přírodně sytě žluté diamanty. V několika případech jsme našim zákazníkům vyrobili i šperky osazené modrými diamanty. Růžový diamant ale českým zákazníkům nabízíme poprvé," uvedl majitel klenotnictví Alojz Ryšavý.

Hodnota investičních šperků, založených na nejvzácnějších drahých kamenech planety, dlouhodobě roste. Cena velmi kvalitních větších bezbarvých diamantů v dolarech v rozmezí let 2010 až 2015 vzrostla o 55 procent. Ceny modrých diamantů za uplynulých 10 let stoupla na dvojnásobek. U růžových diamantů byl podle Ryšavého nárůst čtyřnásobný.

Jako nejhodnotnější růžový diamant na světě bývá označován 59,6karátový kámen s názvem Pink Star, jehož hodnota bývá odhadována na 72 milionů dolarů (1,77 miliardy korun). Nyní ho společně s dalšími partnerskými společnostmi vlastní aukční síň Sotheby's. Pokud by byl vydražen, s velkou pravděpodobností by se stal nejdražším vydraženým drahokamem na světě. Tím je modrý diamant Oppenheimer Blue, který byl v letošním květnu vydražen v přepočtu za 1,4 miliardy korun.