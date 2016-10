Sledujeme on-line: V Česku začal druhý den letošních krajských a senátních voleb

9:52 Volební účast na Hvožďansku byla včera večer asi do 18 procent. Sdělila to Deníku dnes ráno starostka obce Markéta Balková. "Jsem z účasti dost zklamaná, minulé krajské volby jsme měli 50 procent a nyní to vidím na podstatně méně. Myslím si osobně, že třeba voliči u nás nemají ani motivaci - z našeho regionu a myslím tím i Rožmitálsko, je na kandidátkách pár lidí až někde vzadu a ostatní neznají. Chybí pak u voleb čtyřicátníci, tradičně jsou nejčastějšími voliči starší lidé," shrnula své poznatky Balková.

9:49 Chrastavští se nacházejí ve zvláštní situaci. Do Senátu letos kandiduje zdejší starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). V Chrastavě ale svého starostu, který zde ve volbách pravidelně vítězí, volit nemohou. Důvodem je rozmístění volebních obvodů: Chrastava spadá do obvodu Česká Lípa, kde se senátor volil před dvěma lety. Letos se volí pouze v obvodu Liberec, který kromě krajského města zahrnuje frýdlantský výběžek nebo Českodubsko a zasahuje až k Svijanskému Újezdu u Turnova. Senátní obvody nekopírují hranice okresů a často nezohledňují ani přirozenou spádovost. Klíčové je, aby každý z jednaosmdesáti okrsků v republice zahrnoval podobný počet voličů. Kandidovat na senátora může i člověk, který na území obvodu nebydlí. To je právě případ chrastavského starosty Canova.

9:38 K volbám v budově bývalé školy v Rájci-Jestřebí na Blanensku přišla osobně i jednadevadesátiletá Helena Urbánková. Doprovodil ji syn. „K volbám chodíme vždycky, tak jsme ani tentokrát nevynechali. Mohli jsme si požádat o to, aby k nám přišli s přenosnou volební urnou, ale rozhodli jsme se přijít přímo do volební místnosti. Spojíme to s malou procházkou, je dobře, aby maminka trochu chodila," uvedl syn. Volili do kraje i do senátu.