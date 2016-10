V Chropyni někdo nastražil kabanos se sklem a jedem. Zřejmě návnada pro psy

Kroměřížsko – Buřty se střepy, jed na krysy, ale i kovové čelisti v lesích: bohužel i na Kroměřížsku se najdou tací, kteří se ke zvířatům chovají krutě. V Chropyni našla všímavá žena v nedávných dnech kousky masa se střepy.

Všímavá žena našla během posledních pár dní v Chropyni kabanos napěchovaný sklem: jednalo se pravděpodobně o návnadu pro psy.Foto: Kateřina Mikešova

„Našla jsem kabanos se střepy. Bylo to poházené podél plechového plotu – když se jde okolo stadionu, jakoby směrem ke garážím. Stalo se to před pár dny, kousky byly od sebe rozházené zhruba patnáct metrů a střepy byly zapíchané v každém z nich," objasňuje Kroměřížskému deníku Kateřina Mikešová, která nebezpečnou nástrahu objevila.

Bohužel to není jediná hrůzná zkušenost majitelů domácích mazlíčků.

Přihodily se i případy otravy.

„Měli jsme vlčáka na zahradě kousek od Bystřice pod Hostýnem, byl s námi už třináct let, ale těšil se dobrému zdraví. Asi před rokem jsme přišli na zahradu a našli psa ležet na trávě s pěnou u pusy. Zavolali jsme veterináře a ten nám řekl, že s největší pravděpodobností je otrávený. Nedokážete si představit, co bych takovému člověku, který tohle dokáže udělat, na oplátku udělal já," netají vztek šestačtyřicetiletý Jan Svoboda z Holešova.

„Asi před dvěma lety jsem našla v lese na Hvězdě klasické staré čelisti. Bylo to zahrabané v listí, čelisti byly tehdy secvaknuté dohromady. Šli jsme tudy se psem, nedokážu si představit, co bych dělala, kdyby to bylo aktivní a někoho to opravdu cvaklo do nohy. S manželem jsme to vzali a vyhodili," líčí dvaapadesátiletá Milena Šamánková z Kroměříže. Bohužel i policisté v tomto ohledu bývají občas bezradní.

„Úmyslná otrava zvířat se velmi těžko prokazuje. Během posledních dvou let jsme žádné takové oznámení neřešili. Pokud by se však prokázala a zvíře by zemřelo zvlášť trýznivým způsobem, mohlo by se jednat o trestný čin týrání zvířat," konstatuje mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

Dodává, že v těchto případech se mají majitelé zvířat neodkladně obrátit na policii, která věc prošetří.

„Navíc tyto skutky můžeme zveřejnit v médiích a tak se případ dostane do povědomí lidí. Policie může také například nechat tuto skutečnost vyhlásit rozhlasem, aby byli majitelé zvířat obezřetnější, a může v rámci šetření po pachateli upozorňovat sousedy a podobně," dodala mluvčí.

„Za týrání zvířat je základní sazba do dvou let, pokud pachatel způsobí zvířeti smrt, hrozí mu až tři roky. Pokud by šlo o větší počet usmrcených zvířat, hrozí až pětiletý trest," objasnil státní zástupce Roman Kafka.

RADA VETERINÁŘE

Veterinární kliniky mohou spolupracovat s toxikologickým centrem v Praze a konzultovat případy i po telefonu. V Kroměříži tuto možnost využívá například klinika PrimaVet.

Jak říká jeden z tamních zvěrolékařů Roman Zavřel, většina včas a správně diagnostikovaných otrav řešit lze.

„První pomoc majitele je určitě možná. Pokud dojde k potřísnění povrchu těla neurčitou cizorodou látkou, tak je vhodné psa řádně omýt vodou. V případě kyselin lze použít mýdlo," objasňuje veterinář kroměřížské kliniky PrimaVet Roman Zavřel.

Nejčastější případy se ale týkají vnitřního požití jedu zvířetem.

„V tomto případě je vhodné podat tříprocentní roztok peroxidu vodíku, který vyvolá zvracení. Je dobré vyvolat zvracení co nejdříve – zhruba do hodiny od doby, kdy bylo zvíře intoxikované. Vždy je dobré takový případ konzultovat alespoň telefonicky s veterinářem," upozorňuje zvěrolékař. Vyvolávat zvracení v případě, že zvíře pozře kyselinu, je totiž nežádoucí.

„Mezi nejčastější intoxikace malých zvířat patří otravy různými jedy na hlodavce. Zde se kromě vyvolání zvracení používají vysoké dávky vitaminu K. Dále to bývá pozření hnojiv nebo jedů na slimáky," dodává Roman Zavřel.

Zmiňuje také jednu z častých chovatelských chyb. „Rád bych upozornil na chybu chovatelů koček, kteří v dobré vůli aplikují přípravek proti blechám a klíšťatům určený pro psa obsahující permetrin své kočce. Vede to k výrazným neurologickým příznakům a někdy i k úhynu kočky," dodává veterinář.

Bohužel se objevují i otravy, které jsou téměř neřešitelné. Jde například o otravu fridexem, která způsobuje akutní selhání ledvin. Zde je nutný okamžitý zásah veterináře.