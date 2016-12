V Číhošti si připomněli umučeného kněze Toufara

Číhošť (Havlíčkobrodsko) - Mší, hudebním pásmem a čtením textů si dnes v Číhošti na Havlíčkobrodsku připomněli kněze Josefa Toufara. Toho za minulého režimu umučila komunistická státní bezpečnost. Dnešní akce připomínala 67 let staré události. Tehdy se 11. prosince 1949 na oltáři číhošťského kostela údajně hýbal kříž. Tento fakt komunistický režim použil jako ideologickou propagandu určenou k pošpinění církve. Toufar, jenž byl v Číhošti knězem, zemřel po výsleších státní bezpečnosti. Dnešní mši ve stejném kostele vedl plzeňský biskup Tomáš Holub, řekla předsedkyně nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti Věra Kovandová.

Číhošťský zázrak. Foto: Deník/Filip Brož

"Dorazily asi dvě stovky lidí. Letošní vzpomínková akce byla výjimečná v tom, že neděle vyšla přesně na 11. prosince jako v roce 1949," uvedla. Do kostela přišla i jedna pamětnice tehdejších událostí.

Toufar byl pohřben v hromadném hrobě u zdi ďáblického hřbitova v Praze. Loni v červenci byly jeho ostatky po 65 letech vyzvednuty a převezeny do číhošťské farnosti, kterou Toufar naposledy spravoval. Následně byly po slavnostní bohoslužbě za účasti církevních hodnostářů a tisíců věřících uloženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Loni 28. října udělil prezident Miloš Zeman Toufarovi in memoriam medaili Za zásluhy I. stupně.

Takzvaný číhošťský zázrak se odehrál třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Při mši v místním kostele se při kázání faráře Toufara několikrát pohnul půlmetrový kříž umístěný na hlavním oltáři. Událost údajně vidělo asi 20 svědků. Kříž se pohnul ještě na Boží hod a také v době postní.

O věc se začala zajímat komunistická Státní bezpečnost, která faráře Toufara 28. ledna 1950 zatkla a odvezla do Jihlavy a posléze do Valdic. Po krutém mučení při výsleších Toufar 25. února zemřel. Režim pak zahájil ideologickou kampaň, v níž označil Toufara za agenta Vatikánu, západního špiona a dovedného manipulátora, který se "neštítil použít pro své cíle ani podvodu s domnělým zázrakem". Donutila ho i k tomu, aby se přiznal k sexuálnímu násilí na ministrantech. V 90. letech bylo přiznání zpochybněno. Událost ale nelze ani po desetiletích s určitostí do detailů objasnit.