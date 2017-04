V ČR možná budou moct sídlit evropské politické strany a nadace

V Česku by mohly mít sídlo evropské politické strany a nadace. Počítá s tím návrh zákona, který má tuto možnost zakotvit do českého právního řádu. Zákonem se bude už podruhé zabývat vláda. Na program jednání kabinetu se zákon vrátil poté, co ho na začátku letošního roku nepřijal Parlament.

Zákon reaguje na evropskou směrnici z roku 2014, jejímž cílem bylo usnadnit činnost evropských politických stran a nadací. Řeší zejména součinnost s unijním úřadem, u něhož se evropské strany a nadace musí registrovat. "Jako klíčový prvek evropského státního statusu je evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím přiznána evropská právní subjektivita, která jim zajišťuje právní způsobilost a uznání ve všech členských státech," stojí v důvodové zprávě. ČTĚTE TAKÉ: Cizinci v českém parlamentu. Nový zákon to nedovoluje, tvrdí ministerstvo vnitra Evropský právní status však strany a jejich přidružené politické nadace neopravňuje k tomu, aby nominovaly kandidáty do vnitrostátních či evropských voleb nebo k účasti v kampaních k referendům. "Udělení takového oprávnění zůstává v pravomoci členských států," uvádějí podklady pro vládu. Zákon poprvé neprošel schvalovacím procesem zejména kvůli pasáži, podle které by se české politické strany a hnutí případně mohly přeměnit na evropské politické strany. Senátoři ho vrátili poslancům, jelikož se podle nich žádná česká politická strana přeměnit na evropskou stranu nemůže. Nesplní totiž podmínky, k nimž patří třeba členství lidí z různých zemí Evropské unie. Tato pasáž byla v aktuálním znění zákona vypuštěna. Podle údajů z vládních materiálů působí na evropské úrovni 18 politických stran, ke kterým je přidružen stejný počet nadací. Nejčastěji jsou v Belgii, Francii, Dánsku či Itálii, píše se v důvodové zprávě. ČTĚTE TAKÉ: Směrnice o uchovávání dat odporuje právu. Evropský soud ji odmítl

Autor: Lenka Králová