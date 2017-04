V dubnu přišlo na silnicích o život 36 lidí, o jednoho méně než loni

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) by měl podle předsedy Sněmovny Jana Hamáčka kvůli kauze dluhopisů sám odejít z vlády. Pokud by v kabinetu zůstali ostatní ministři za ANO, nebyl by to důvod k vypovězení koaliční smlouvy. Hamáček to dnes uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce.