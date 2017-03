V Duchcově hořelo. Jedna žena zemřela. Pět lidí včetně dětí odvezli záchranáři

Duchcov – Byt v panelovém domě v Osecké ulici v Duchcově zachvátily v úterý odpoledne plameny. Jedna osoba zemřela. „Pět lidí, z toho tři děti, převezla záchranná služba na interní oddělení duchcovské a teplické nemocnice. Všichni se nadýchali kouře," řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Kromě hasičů, záchranářů a strážníků zasahovali na místě i kriminalisté, kteří šetří úmrtí starší ženy. Jestli k úmrtí došlo v důsledku požáru, či cizí vinou, není zatím jasné. Přesnou příčinu úmrtí obyvatelky vyhořelého bytu určí nařízená soudní pitva.

Hasiči spolu s kriminalisty vyšetřují příčiny požáru bytu duchcovského panelového domu. Podle neoficiálních informací byla žena velmi nemocná a kouřila. Možná požár zapříčinil oharek cigarety.

HROMADNÁ EVAKUACE

Krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan uvedl, že na místě tragického požáru zasahovaly tři jednotky hasičů. "Pomocí plošiny hasiči evakuovali do bezpečí některé obyvatele panelového domu přímo z oken ve vyšších patrech. Policisté a strážníci následně evakuovali na dvě desítky lidí z panelového domu. Okolí paneláku pak obehnali páskou," dodal Marvan.

Byt, ve kterém vznikl požár, obýval i syn starší ženy. Město mu nabídlo možnost ubytování v některém z městských bytů. „Byt prý není požárem tak zničený jak by se mohlo zdát. Pán se chce do něj, co možná nejdříve vrátit. Nabídli jsme mu možnost přednostního získání nějakého městského bytu do nájmu. Dnešní noc má strávit v azylovém domě," sdělil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

