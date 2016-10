Záhadně uhynuly krávy, v žaludku měly broky

Praha – Tuzemský fotbal získává nového hlavního partnera a spolu s ním řádově stovky milionů korun, které by měly jít i „dolů", do výkonnostního fotbalu, nižších amatérských i poloprofesionálních soutěží. Nejstarší česká sázková kancelář Fortuna podepsala dohodu s Fotbalovou asociací ČR a na příštích šest let se stává generálním partnerem českého fotbalu na všech úrovních včetně reprezentace.