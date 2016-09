Jiří Suchý zkolaboval během vystoupení v klatovském divadle

Klatovy - Vystoupení s kolegyní Jitkou Molavcovou nedokončil v pondělí večer v klatovském divadle Jiří Suchý.

Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou v klatovském divadle.Foto: Jiří Jiřík

Tento známý divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér tam zřejmě kvůli únavě zkolaboval. „Pan Suchý zazpíval jednu písničku, pak přišla náhlá nevolnost, omluvil se a odešel. Nadále tak musela improvizovat paní Molavcová, která vše bravurně zvládla. Diváci ji na konci tleskali ve stoje. Z mého pohledu si užili i tak pěkný večer. Pan Suchý prý slíbil, že do Klatov přijede znovu," uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž, který byl jedním z diváků. Suchý byl převezen do Klatovské nemocnice, ale dle informací Deníku byl již v úterý propuštěn do domácí péče.