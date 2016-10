V krajích se formují koalice bez vítězného ANO, stěžuje si Babiš

Praha - Ačkoli se hnutí ANO Andreje Babiše o víkendu stalo s přehledem vítězem krajských voleb, za reálný vidí vicepremiér zisk "jen" čtyř hejtmanů. Napovídají tomu výsledky jednání v regionech. Podle Babiše nepřeje lepším výsledkům to, že hnutí je v krajích vnímáno jako cizí element. Za podvod na voličích označil dohodu v Hradci Králové, kde se na spolupráci proti vítězné ANO domluvili hned v sobotu sociální demokraté, ODS a TOP 09. Podobně podle něj budou probíhat sněmovní volby za rok.

Andrej Babiš.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

V zahraničí ale považují Babišovo vítězství za začátek cesty vicepremiéra k funkci nejvyšší. Pokud neudělá žádnou chybu, vystřídá příští rok Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve funkci premiéra, napsala v reakci na sobotní výsledky rakouská a švýcarská média. Babiše označují za "českou odpověď na Trumpa" nebo "českého Berlusconiho", všímají si i prohry ČSSD, jejíž předseda bude podle komentátorů pod velkým tlakem.

Sobotka už v neděli večer po jednání stranických špiček v Lidovém domě řekl, že ČSSD má reálnou šanci stát se ve většině krajů součástí koalic. Tam, kde skončila první nebo druhá, nebude mít problém sehnat partnery. Do sněmovních voleb podle něj musí strana otevřít kandidátní listiny nestraníkům. Zopakoval, že bude příští rok obhajovat funkci předsedy.

ANO vyhrálo krajské volby v devíti ze 13 regionů. Sociální demokraté dokázali zvítězit jen ve dvou krajích, v Jihočeském kraji a na Vysočině, v sedmi vítězství z roku 2012 neobhájili. Ve Zlínském kraji patří první místo KDU-ČSL, v Libereckém kraji vynesly hlasy voličů k výhře opět hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

V hlasování o zastoupení v krajích neuspěla TOP 09, její místopředseda Marek Ženíšek dnes varoval kolegy, aby nereagovali na nápady komentátorů, jako je sblížení s KDU-ČSL, rychlý konec předsedy Miroslava Kalouska nebo společná kandidátka s ODS. "Je potřeba nenechat se do toho vtáhnout a reagovat na každý nesmysl, zkrátka si to napřed vyříkat, ne dělat mediální přehlídku nejlepších nápadů," řekl ČTK. Příčiny slabého volebního výsledku by měl probírat až výkonný výbor 20. října. Předsednictvo se sejde už v úterý, stejně budou tématem diskuse volební výsledky i na zasedání širšího vedení KDU-ČSL.