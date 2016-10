V krajích se žije dobře. Těží z toho komunisté

Pokud by životní úroveň zůstala Čechům na stávajcí úrovni, většina z nich by byla spokojená, vyplývá z průzkumu agentury SANEP.

Už zítra začínají volby do krajských zastupitelstev. Poprvé v historii nepůjde o protestní akt vůči centrální vládě. Ze Strakovy akademie se totiž hrnou dobré zprávy v takovém kvaltu, že je ani média nestačí zaznamenávat: Aktuální přebytek rozpočtu dosáhl 82 miliard korun. Řidičům veřejných linkových autobusů se zvýší mzdy o čtyřicet procent. Důchodci si měsíčně přilepší o 308 korun. Minimální mzda poskočí z 9900 na 11 000 korun. Učitelé, lékaři, sestry i policisté a hasiči už několik týdnů vědí, že pohled na jejich výplatní pásky bude o několik stokorun veselejší.

Tato nálada se promítá i do osobního vnímání spokojenosti s životními podmínkami. Podle průzkumu agentury SANEP převažující část obyvatel všech třinácti krajů uvádí, že pokud by jejich stávající životní úroveň a sociální jistoty zůstaly nadále na stejné úrovni, byli by spokojeni.

„Z pohledu posledních čtyř let se subjektivně žije nejlépe obyvatelům Jihomoravského kraje, ale v podstatě srovnatelně i obyvatelům Středočeského, Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje," uvádí šéf společnosti SANEP Oldřich Zajíc.

„Česká republika je stabilní a bezpečná země, máme nízkou nezaměstnanost, ekonomice se daří. V krajských volbách nepůjde o klasický souboj mezi opozicí a vládní koalicí, nýbrž spíš o soupeření mezi dvěma nejsilnějšími vládními stranami. Je ale strašně důležité, aby si občané uvědomili, jak kraje zasahují do jejich života. Když tam přijdou lidé, kteří věcem nerozumí, může to život občanů velmi negativně ovlivnit," uvedl pro Deník premiér Sobotka.

Jinak řečeno, Sobotka by rád, kdyby vše zůstalo, jak je. Jeho strana má jedenáct hejtmanů a v osmi koaličně vládne s komunisty. Právě KSČM je předčasným vítězem krajských voleb. O její přízeň se veřejně přetahují dva hlavní rivalové – ČSSD a ANO. Bohuslav Sobotka k vábení přidal prémiový bonus, když připustil spolupráci s komunisty i na vládní úrovni.