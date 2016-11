V Krkonoších a Jizerkách může ve čtvrtek napadnout až 30 centimetrů sněhu

/INFOGRAFIKA/ Má to být konec rozdávání peněz komukoliv a úder proti lichvářům, jejichž firmy by teď měly masivně krachovat. Pro běžného zákazníka se ale zhorší dostupnost peněz, pokud je potřebuje. Od prosince začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zásadně mění podmínky pro klienty, banky i nebankovní společnosti. Co byste měli vědět, až vyrazíte pro peníze?