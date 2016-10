V Krkonoších napadlo až čtvrt metru sněhu

Horní Malá Úpa (Trutnovsko) - V nejvyšších partiích Krkonoš v noci na dnešek napadlo až čtvrt metru sněhu. Silnice do Horní Malé Úpy, která leží na hřebenech, je sjízdná jen se zimními pneumatikami a s nejvyšší opatrností. Řekl to dispečer trutnovských silničářů Milan Baxa. Ostatní silnice v Krkonoších a na Trutnovsku byly dnes ráno mokré a sjízdné. Již třetí den po sobě je kvůli silnému větru mimo provoz horní úsek lanovky na Sněžku.

Ilustrační foto.Foto: Aleš Jaluška

"Mokrý a těžký sníh napadl v polohách nad 600 metrů nad mořem. Nejvíce jej leží v Horní Malé Úpě," uvedl dispečer. Tak silné sněžení na začátku října podle něj v posledních letech nebylo. Silničáři na úpravu silnice druhé třídy číslo 252 vedoucí z Temného Dolu do Horní Malé Úpy nasadili sypač s radlicí.

Teploty v nižších polohách Krkonoš se dnes ráno pohybovaly těsně nad nulou, na Sněžce byly dva stupně pod bodem mrazu. Viditelnost na hřebenech byla kvůli silné mlze velmi malá. První sníh letošní zimy v Krkonoších napadl v noci na středu, šlo však jen o velmi slabou vrstvu.

Na Červenohorském sedle napadlo osm centimetrů, už se otepluje

Zhruba osm centimetrů sněhu napadlo v noci na dnešek v nejvyšších polohách Jesenicka. Sníh se držel na Červenohorském sedle a na Videlském kříži, silniční tahy museli silničáři nad ránem ošetřit. Na vozovkách leží nyní zbytky sněhové břečky. Teplota jde už podle správců cest mírně nahoru, na sedle byl dnes ráno jeden stupeň nad nulou. S nečekaným příchodem zimního počasí měli problémy především řidiči kamionů, nákladní doprava se zhruba na hodinu zastavila v oblasti Vidly.



"Na Jesenicku prší celou dobu, na Červenohorském sedle a na Videlském kříži to přešlo do srážek sněhových a sníh se drží. Vozovky jsme ošetřili nad ránem. Napadlo do osmi centimetrů, nyní je vozovka na sedle mokrá se zbytky břečky," řekl dnes dispečer jesenické správy silnic. Motoristé by měli být v nejvyšších polohách Jesenicka ještě obezřetní kvůli stromům, které se nad silnicemi nahýbají pod vrstvami těžkého mokrého sněhu. Ohnuté stromy do vozovky budou správci silnic prořezávat, doplnil dispečer.



Zima v nejvyšších polohách zaskočila především motoristy, kteří většinou ještě nemají přezuto na zimní sezonu a do hor se vydali na letních pneumatikách. Zatímco řidiči osobních aut situaci s opatrností zvládli, řidiči kamionů měli problémy. "Komplikovalo to nákladní dopravu, na Vidlích to asi hodinu stálo," dodal dispečer.



Záchvěv zimy vybarvil do bíla také hřebeny hor. Podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka v nejvyšších partiích již ve středu vpodvečer leželo zhruba deset centimetrů sněhu a další sníh přibýval. Podle něj sníh do víkendu zmizí, na asfaltové cestě směrem z Ovčárny na Praděd se podle něj však dá běžkovat.



Podle správců silnic jde teplota pomalu nahoru a otepluje se, na sedle ráno naměřili již jeden stupeň nad nulou. "Ještě jdou srážky od Polska. Sněžit by podle meteorologů mělo od 1100 metrů nad mořem, ale už se spíše otepluje," dodal dispečer jesenických silničářů.

Moravskoslezští silničáři poprvé vyrazili do terénu kvůli sněhu

Moravskoslezští silničáři museli v této sezoně poprvé se svými vozy vyrazit do terénu. Sněžilo ve vrcholných partiích Jeseníků, silničáři likvidovali sníh na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou na Bruntálsku a pomáhali i na olomoucké straně hor. Po ošetření jsou silnice sjízdné.



Řekla to mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková.



"Šlo opravdu jenom o vršky. V nižších polohách sníh hned odtaje," řekla Vlčková. Na vrcholech hor podle ní napadlo okolo 15 centimetrů sněhu. Silničáři v Jeseníkách vyjížděli do terénu už okolo 04:00. "V Beskydech sněžilo jemně jenom nahoře, nemuseli jsme tam vyjíždět," řekla mluvčí.