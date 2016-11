V Krupce na náměstí vítala prezidenta Zemana potleskem necelá tisícovka lidí

Krupka – Milan Levý by v jiný všední den sledoval oblíbené televizní seriály. Ve středu odpoledne ale tradiční posezení u televize přerušil. Přišel se před krupskou radnici podívat na prezidenta. Chtěl ho slyšet, i když žádné nové věci od něj neočekával. „Co nového nám tady asi tak mohl říci," ptal se. I přestože byl skeptický, zvedla ho touha vidět prezidenta republiky na vlastní oči z televizního křesla. Po hodině a půl pak z náměstí odcházel spokojený. „Byl docela i vtipný," utrousil prochladlým chlasem.

Zákazové značky před úřadem, na křižovatkách policisté, na střeše radnice ostřelovači. Parčík, kde se během roku konají různé městské atrakce, byl ve středu odpoledne pod zvýšeným dozorem.

Už jenom to jasně dávalo najevo, že do Krupky na úpatí Krušných hor, přijíždí někdo hodně významný.

Po půl čtvrté odpoledne se v zatáčce objevila prezidentská kolona vozidel a bylo to jasné.

„Za celou dobu, co tu těch deset let bydlím, tu prezidenta nepamatuji," říkala Helena Páčíková, krupská seniorka, která se rovněž přišla na náměstí před krupskou radnici podívat.

Stejné bonmoty a prakticky i témata. Akorát vždy jiné místo v republice. Veřejná setkání s občany jsou v případě prezidentských návštěv v krajích republiky prakticky totožná. I tak lidé na náměstíčku pro krupskou radnicí přijímali prezidentovu přítomnost s úsměvem.

Řada z přítomných domů odcházela s podepsanou fotografií. „Beru to pro mého manžela, nemohl sem jít se mnou, protože marodí. Z fotky bude mít radost," říkala starší paní v hloučku lidí v kabátech. Pro zhruba třináctitisícové město byla návštěva prezidenta velká událost a lidé ji ocenili.

Lidé, kteří se přišli ve středu odpoledne v Krupce podívat na svého prezidenta, vesměs oceňovali, že podniká cesty po republice a setkává se takto s obyvateli obcí. Prezident je potěšil, když krátce ve svém úvodním proslovu zmínil právě Krupku. „Jako prezident sem přijíždím poprvé. Ve skutečnosti je to má ale šestá návštěva tady u vás. Město znám. A řeknu vám, že to je pěkné město a za to vám blahopřeji," chválil. Krupku zmínil posléze ještě jednou, a to když se ho jedna z účastnic debatování na náměstí zeptala, zda se mu líbí i Teplice, kde v rámci své středeční návštěvy okresu také byl. „Jsou docela hezkým městem, ale Krupka je krásnější," zaloboval opět ve prospěch obyvatel Krupky, mezi které přijel.

Srdečně ho rozesmál malý chlapec, který se poté, když dostal příležitost zeptat se přes mikrofon prezidenta, chvějícím hlasem dotazoval na vzdělání: „Musel jste se ve škole hodně učit, abyste mohl být naším prezidentem?" „Ano, milý hochu, na to je taková speciální škola, která prezidenty připravuje. Trvá to šedesát let, a pak už můžete být prezident," reagoval Miloš Zeman s úsměvem.

Kromě setkání s obyvateli Krupky ho také v tomto městě čekala zdravice s místními zastupiteli. Od vedení města Miloš Zeman v závěru návštěvy dostal darem velkou malovanou vázu s motivy města. A také dárkovou kazetu s kameny z místních nalezišť. Podepsal se do pamětní knihy a uvázal státní stuhu na městský prapor.

Prezident na Teplicku ve středu strávil několik hodin. V poledne obědval přímo v historickém centru lázeňských Teplic. Prostřeno měl v místním hotelu Prince de Ligne na Zámeckém náměstí. „Byla polévka. Nudle jsem nechal, tekutinu vypil. Následoval guláš s karlovarským knedlíkem, ale protože já ho příliš nerad, tak jsem si vzal chleba. Maso měkké. V závěru zmrzlina, rovněž dobrá," vychrlil Miloš Zeman skladbu poledního menu jako odpověď na otázku, co se podávalo na stůl. Z Prince se přesunul do Novosedlické ulice, kde navštívil tamní papírenskou firmu a pobesedoval se zaměstnanci. „Přáním bylo podívat se někam do ryze české firmy," znělo z hradního protokolu. Odpoledne pak přijel do již zmíněné Krupky. Třináctitisícového horní město na úpatí Krušných hor bylo jeho posledním zastavením v první den třídenního putování pro severních Čechách.

PREZIDENT PŘIJEL NA TEPLICKO Z ÚSTÍ NAD LABEM VÍCE ZDE