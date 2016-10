V Krupce vzniká druhý Janov. Lidé utíkají kvůli dluhům i sousedům

Ústecký kraj - Bytová družstva se kvůli neplatičům zadlužují. Vlastník pak musí paneláky nechat zavřít. Podobná situace může nastat kdekoliv v regionu. Prázdný dům láká zloděje i vandaly.

Demonstrace v Krupce v roce 2009, kdy na severu Čech gradovaly protiromské nálady posilované akcemi krajní pravice. Foto: DENÍK/Karel Pech

Dva domy na sídlišti v Krupce jsou opuštěné a zakonzervované. Ve třetím už bydlí jen několik posledních rodin. Dům pravděpodobně čeká stejný osud jako dva předchozí. Všechny tři stojí v ulici Dukelských hrdinů v Krupce. Pro sídliště jde o znepokojivý signál.

Okresní stavebně bytové družstvo (OSBD) v Teplicích muselo domy uzavřít, protože z nich nájemníci odešli.

„Část obyvatel musela byty opustit kvůli neplacení nájmů. Další nájemníci z Krupky utekli. V řadě případů si vzali hypotéky a odstěhovali se, protože nechtěli bydlet se svými sousedy. Na sídlišti v Krupce pro ně bylo příliš hlučno, v řadě případů se projevovala mentalita přistěhovalců nepřizpůsobivých lidí," vysvětlil ředitel OSBD Josef Snížek. „Je to fenomén, se kterým se potýkají bytová družstva a společenství vlastníků po celé republice. U nás je problém pouze o něco zřetelnější než jinde. Jedná se o stejný trend jako například v litvínovském Janově, odkud utíkají starousedlíci kvůli nepřizpůsobivým," dodal.

Finanční past

Pokud rodina neplatí za bydlení, dluží nejen za nájem, tedy za správu bytu, ale i za energie vodu, elektřinu, zemní plyn. Pokud jsou dluhy vysoké, musí je zaplatit vlastník domu.

„Kvůli vysokému dluhu za odebrané energie může být dům i odstaven od energií. S takovou možností je nutné počítat," varoval Karel Jedlička, předseda rady bytových družstev severočeské oblasti a člen představenstva Svazu českých a moravských bytových družstev.

K uzavírání domů se podle něj v současnosti přistoupilo jenom na Mostecku a v Krupce. Další lokality jsou především na severní Moravě. „Nemůžeme ale vyloučit, že podobná krizová situace se objeví i kdekoliv jinde. Když neplatiči zadluží dům, je to katastrofa. Pokud vlastník nechce platit ohromné dluhy za energie po neplatičích, aby dál dostával energii, musí dům uzavřít," podotkl Jedlička.

„Stále opakuji, že vláda by konečně měla zařídit, aby dávky, které dostávají sociálně slabé osoby, šly přímo správci bytového fondu. Je to jediná možnost, jak zabránit vzniku dluhů na nájemném. Na to ale vláda nemá čas," kritizuje Jedlička současný stav.

Ve dvou prázdných domech v Krupce je po 32 bytech. Třetí dům, který bude brzy také uzavřen, je pro 72 rodin. Téměř 140 opuštěných bytů není dobrým signálem pro budoucnost sídliště.

Zbytek obyvatel přestěhují

„Zbytek obyvatel přestěhujeme do jiného domu, který normálně funguje, a dům uzavřeme, abychom ušetřili na nákladech. Pokud některý neplatič vlastník bytu, který družstvo v takovém domě spravuje, má exekuci, pro exekutora vzniká problém. Má k dispozici zajištěný byt, může ho prodat, jenže novému vlastníkovi je byt k ničemu. Pokud někdo vydraží lákavě laciný byt v domě, který je nefunkční, vyhodil peníze oknem," dodal ředitel bytového družstva Josef Snížek.

Město nic nezmůže

Město Krupka se současnou situací nemůže nic dělat. „Město o tomto problému ví, ale nemůže tuto situaci komentovat, protože jde o záležitost vlastníka. V tomto případě jde o domy bytového družstva," uvedl mluvčí radnice Milan Křivohlavý.

Dům s minimem platících nájemníků se stává kořistí zlodějů a vandalů. Smutné zkušenosti s tím mají v litvínovském Janově, ale i jinde na severu Čech. Proto je uzavření domu jediným rozumným řešením, zdůraznil Jedlička. „Majetek je chráněn živým pohybem obyvatel domu, kteří si všímají, co se v domě děje. Pokud je dům prázdný, stane se kořistí nepřizpůsobivých osob. Co není chráněno, berou, jako by na to měli právo," komentuje problém ústecký soudní znalec a psycholog Josef Kovářík.

Pokud je prázdný dům bez nájemníků v majetku obce nebo bytového družstva, vyplatí se ho nechat zavřený než prodat podnikatelům. Ti by totiž z koupeného domu s vysokou pravděpodobností udělali tzv. sociální skládku. Do domu by nastěhovali nepřizpůsobivé osoby a inkasovali od nich sociální dávky na bydlení.