V KSČ byla i náměstkyně hejtmana Vysočiny Fischerová

Jihlava - V Komunistické straně Československa byla před rokem 1989 i občanská demokratka Jana Fischerová, která je novou náměstkyní hejtmana Vysočiny a několik let i poslankyní. Fischerová to však neuvádí ve svém oficiálním životopise. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) ve svém vydání pro Vysočinu.

Nově zvolená Rada Kraje Vysočina: zleva Pavel Pacal (STAN-SNK), Josef Pavlík (ANO), Jana Fialová (ČSSD), Jan Hyliš (ČSSD), hejtman Jiří Běhounek (ČSSD), Matin Hyský (ČSSD), Jana Fischerová (ODS), Pavel Franěk (ANO) a Vladimír Novotný (ČSSD).Foto: ČTK/ Luboš Pavlíček

Fischerová MfD řekla, že v KSČ byla rok a půl a díky tomu se mohla stát kandidátkou věd. Informaci o svém členství uvedla při vstupu do ODS v roce 2003. Tvrdí, že v KSČ chodila jen na školení. "Já se tím nikde nechlubím. Všichni to o mně vědí. Je to smutná historie," uvedla Fischerová. Za všeobecně známý fakt pokládá její členství v KSČ i předseda ODS na Vysočině Miloš Vystrčil. "Pokud jsou to životopisy, kde to má svůj význam, tak by to tam asi být mělo," připustil Vystrčil.

V KSČ byl i další náměstek hejtmana Josef Pavlík z hnutí ANO. Navíc se objevily i dokumenty, podle kterých byl také členem Lidových milicí. To však Pavlík popírá. ODS dala svému koaličnímu partnerovi ultimátum, aby do 22. listopadu pravdivost dokumentů vyvrátil, připomněl list.