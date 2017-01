V Lázních Toušeň začala likvidace chovu napadeného ptačí chřipkou

Lázně Toušeň - Veterináři dnes po poledni začali likvidovat chov ptactva v Lázních Toušeň u Prahy, kde byl potvrzen výskyt ptačí chřipky. Utraceno má být přibližně 1000 zvířat. S naháněním a pochytáním ptactva veterinářům pomáhají hasiči. Přístupová cesta k farmě je přehrazena páskou a střeží ji policie. Pokud půjde vše dobře, měla by likvidace skončit ještě dnes, veterináři to chtějí stihnout za světla.

Kolem 12:30 se práce ujala první skupina, ve které bylo 13 hasičů a tři veterináři. Na sobě měli speciální ochranné obleky s několika vrstvami a masky. Skupiny se mají střídat po dvou hodinách. Mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková na místě řekla, že připraveno pro zásah je kolem 35 hasičů. Celkově se jich na akci podílí pět desítek, ti ostatní se starají o dekontaminaci zasahujících kolegů i vozidla s usmrcenou drůbeží, o elektrocentrálu a další zařízení.

Původně měla likvidace začít v 10:00, nakonec byla o víc než dvě hodiny odložena. Ředitel středočeské veterinární správy Otto Vraný řekl, že to bylo kvůli koordinaci zásahu. "Navýšili jsme počet osob, tak si myslíme, že to dnes stihneme," uvedla Kereková. Likvidace má být podle ní hotova do 17:00, usmrcené ptactvo skončí v kafilérii u Havlíčkova Brodu.

Laboratorní testy potvrdily, že se v chovu v Lázních Toušeň u mrtvé husy pomořanské vyskytl nebezpečný typ viru H5N8. Kvůli tomu musejí být utraceni všichni ptáci v ohnisku, jsou mezi nimi například husy, kachny, pávi, papoušci, pštrosi a holubi. "Drůbeže je zhruba tisíc kusů, jsou tam nějaké husy, jsou tam kachny, slepice, holubi. Asi největší problém bude s deseti pštrosy," uvedla Kereková. Na pštrosy nefunguje plyn, veterináři budou muset podle Kerekové použít uspávací prostředek.

Ptačí chřipka se v České republice vyskytla asi po deseti letech na začátku roku. Potvrzena byla tři ohniska na jihu Moravy. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Veterináři také vyhlašují obvykle tříkilometrové ochranné pásmo, pokud se nákaza začne šířit, musejí být utraceni i všichni ptáci žijící v pásmu. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné.

Zatím nebyl zaznamenán přenos nemoci na člověka. Důležité je ale zachovávat základní hygienická opatření, například se v přírodě nepřibližovat k mrtvým ptákům, aby se vir neroznášel na obuvi.

