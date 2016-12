V Liberci byl dopaden Čech odsouzený v Británii na 9,5 roku

Praha - Čtyřicetiletého Čecha, který byl ve Velké Británii v nepřítomnosti odsouzen za organizování prostituce, zdrželi policisté v Liberci. Podle televize Nova, která o dopadení uprchlíka dnes informovala, jde o Vojtěcha Paloce, jemuž britský soud uložil trest 9,5 roku vězení.

Paloc byl podle televize dopaden u svých příbuzných na jednom z libereckých sídlišť. Při zatýkání nekladl policistům odpor.

Podle verdiktu britského soudu muž patřil k trojici osob, které lákaly ženy do Británie, kde je nutily k prostituci. Podle soudu šlo o dvě ženy z Česka, třetí ženy se trojice zmocnila již na území Spojeného království. Počátkem prosince za to soud v Bristolu uložil trojici obžalovaných tresty v délce od 7,5 do 9,5 roku.