V Liberci našli mrtvé novorozeně v kontejneru mezi odpadky

Hrůzný nález učinil v sobotu 11. února krátce před polednem obyvatel jednoho z domů v ulici Na Bídě, který šel vysypat odpadky. V jedné z popelnic našel malé, bohužel už mrtvé, dítě. Šlo o čerstvého novorozence. Okamžitě tak zavolal tísňovou linku 158. Na místo ihned přijeli kriminalisté, posléze i pohřební vůz.

„Kriminalisté zatím nevědí, kdo novorozeně do kontejneru odložil a v této souvislosti žádáme veřejnost o pomoc. Zajímá nás pohyb lidí a vozidel v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do zhruba 11.15 hodin dne 11. února. Pomoci by také mohli řidiči vozidel, která jsou vybavena kamerovým systémem a disponují jakýmkoliv obrazovým materiálem vztahujícím se k místu nálezu a uvedenému času. Tyto kamerové záznamy by mohly kriminalistům velmi pomoci při vyšetřování," uvedla mluvčí krajské policie Ivana Baláková s tím, že kriminalisté oslovují současně i řidiče taxi služby, řidiče městské hromadné dopravy včetně cestujících, aby se jim ozvali, pokud v dané době a v uvedeném místě zpozorovali cokoliv neobvyklého nebo podezřelého.

Vyšetřovatelé rovněž pátrají po matce novorozence. Jde o ženu, která byla těhotná a nyní je viditelně po porodu a bez dítěte. Policisté odhadují počátek jejího těhotenství na začátek léta 2016. Policie se tímto obrací rovněž na zaměstnance lékáren, kde neznámá žena mohla požadovat léky na poporodní komplikace nebo takové problémy alespoň konzultovat. Do kontaktu s ní mohli přijít i zdravotníci, kteří jí mohli v nedávné době asistovat při domácím porodu, a nebo byli o takovou pomoc požádáni.

Čtěte také: Matce, jež zabila novorozence v Mníšku, snížil soud trest

Policie pracuje i s verzí, že místo nálezu vůbec nemusí souviset se ženou z Liberecka, ale že mrtvé novorozeně sem pachatel dopravil z kteréhokoliv jiného regionu republiky nebo i ze sousedního Polska nebo Německa.

"Popelnice patří k panelákům a tady k těm rodinným domům v ulici Na Bídě, ale odpad tam dováží všichni, i lidi co tu nebydlí. Občas sem zajede auto a z kufru vyhodí pytle s odpadkama," uvedla v televizi Prima obyvatelka blízkého domu.

Veškeré informace, které s případem nálezu mrtvého novorozence mohou souviset, prosím sdělte policistům na kterékoliv služebně Policie ČR nebo kontaktujte tísňovou linku 158.

Čtěte také: Necítím se vinna, řekla žena obžalovaná z vraždy dítěte