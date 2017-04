V Lípě dnes zatím nevyjel ani jeden autobus MHD

Českolipští řidiči autobusů MHD se připojili k jinak takřka potlačené stávce za zvýšení platů řidičů. Tu na dnešek vyhlásil Odborový svaz dopravy. Autobusy nejezdí, aktuálně žádný. Linka do Sosnové by měla fungovat - odjede ji dispečer.

Ilustrační snímek.Foto: BusLine

"Nepojede," utvrzuji paní čekající na zastávce K rozvodně na českolipském sídlišti Lada. Je pošťačka a potřebuje se dostat do práce první linkou 212. Ta podle jízdního řádu odjíždí ve 4.35. Nestane se tak, stejně jako se tomu do této chvíle nestalo u ostatních spojů českolipské MHD. Přestože včera ředitel společnosti Busline Radek Chobot ujišťoval, že budou nejdůležitější linky zajištěny, nevyjel ani v půl šesté ráno, kdy plno lidí míří na ranní směnu do továren, žádný autobus.

"No to tedy mohli dát vědět dřív," říká paní na zastávce naštvaně s tím, že na jednu stranu chápe, že chtějí lepší podmínky, ale vadí jí že to nikdo neoznámil včas. "Kdyby nám to dali včas vědět, člověk se nějak zařídí, ale kdybyste tu nebyl, tak budu čekat marně," říká pošťačka, kteou pak společně s kolegyní odvážím do práce. Na jednotlivých zastávkách postupně přibývali i další lidé, všichni měli podobné reakce. Do auta se ale už nevešli.

"To, co bylo ustanoveno v Jablonecké výzvě, se naprosto nedaří plnit. Bereme tuto stávku i jako solidární s ostatními kolegy po republice, byť míst povážlivě ubylo," říká odborový předák Martin Machač ze základní organizace Odborového svazu dopravy MAD Česká Lípa. Poukazuje na skutečnost, že z velkolepé plošné stávky OSD, který sdružuje zhruba 9000 členů po celé České republice, do ni dnes vešel pouhý zlomek z nich. "Firmy na ně tvrdě tlačily," domnívá se Machač s tím, že mluví z vlastní zkušenosti.

Řidiči se rozhodli prakticky až dnes ráno. Martin Machač podle svých slov řádně nahlásil stávku již v pondělí. Během včerejšího dne jim však vedení společnosti zaslalo dopis, kde nabídlo příslib zlepšení a prémie k březnové mzdě. "Nechám řidiče, aby si to přečetli a na základě toho se rozhodli," řekl den před stávkou Machač.

"Rozhodli jsme se jít do stávky," oznámil dnes před půl čtvrtou ráno Martin Machač v českolipském středisku Buslinu. Připojili se i řidiči, kteří v odborech nejsou.

Podle Machače by měl dispečer nejspíš odjet linku do Sosnové, kterou hradí Liberecký kraj.

Kde jsou slíbení brigádníci a řidiči z jiných středisek? Co na to město, které službu u Buslinu objednává? Sledujte dál Deník, článek budeme průběžně aktualizovat.