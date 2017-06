V metru se střílelo. Cestujícím pomáhali záchranáři z celé republiky

Praha - Útoku početné skupiny teroristů vyzbrojených samopaly i výbušninami čelily v noci na sobotu hotové davy cestujících ve stanici metra Kačerov i v soupravě, která ještě popojela do tunelu (odkud posléze zdraví lidé museli do bezpečí po svých). Za účasti 370 figurantů především z řad studentů (z nichž 60 bylo maskováno, aby představovali zraněné s různým stupněm závažnosti poranění), se zde odehrála rozsáhlá noční úloha v rámci metodického cvičení záchranných služeb Pražská 155, které hlavní město hostí o víkendu. Zapojili se i hasiči z celé Prahy, policisté včetně příslušníků zásahové jednotky či Útvaru rychlého nasazení a strážníci.

Cvičení krizové připravenosti Pražská 155.Foto: ČTK/Michal Doležal

Do metropole se sjely týmy ze všech krajů České republiky – a jako host nechybí ani slovenský tým až Košic. I ten se ve stanici Kačerov aktivně zapojil do práce. Na zajištění úlohy v metru, kde se početné týmy potýkaly s řešením kritické situace bezmála dvě hodiny, se podíleli také pracovníci dopravního podniku – a to nejen v prostorách metra. Nechyběli třeba ani řidiči autobusů zajišťujících rozvoz figurantů představujících zraněné do nemocnic.

Cvičení není soutěž

Cvičení známé jako Pražská 155 se v hlavním městě koná popáté – a zatím naposledy. Akce, která v oboru získala velký zvuk, se stává putovní; napříště se v pořádání cvičení P155 budou střídat záchranáři z jednotlivých krajů. Napřesrok to bude Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

Metodické cvičení není soutěží – nejde tedy o měření sil a honbu za body. Cílem akce je zprostředkovat setkání záchranářů z různých regionů a přispět k vzájemné výměně zkušeností. K některým tématům v rámci přednemocniční neodkladné péče totiž mohou přistupovat odlišně – a vzájemné debaty pak přispívají ke zlepšení péče poskytované pacientům.

Akce v sobotu pokračuje

Cvičení Pražská 155 v sobotu pokračuje – stále za účasti posádek ze všech krajů – na stanovištích rozmístěných různě po Praze. Účastníci na nich plní velmi realisticky připravené úlohy vycházející ze skutečných případů, u kterých záchranáři skutečně zasahovali.

Odborní garanti jednotlivých úloh okamžitě hodnotí, jak se je podařilo splnit – a součástí akce je také následná odborná rozprava. Ta se již nezabývá počínáním jednotlivých posádek, ale tématem jsou všeobecné rozbory odborných postupů a diskuse o doporučeních pro podobné zásahy, jaké si záchranáři vyzkoušeli v rámci cvičení. Bez nadsázky tedy platí, že záchranáři z celé republiky přijeli do Prahy zdokonalit své postupy.