V místě skonu Jana Kaplického odhalí pamětní desku

Pamětní desku dnes v Praze 6 odhalí architektovi Janu Kaplickému, který by se v tento den dožil 80 let. V lednu roku 2009 však náhle zemřel. Pamětní deska bude odhalena na domě v ulici Československé armády, před níž tehdy architekt skonal.

Jan KaplickýFoto: DENÍK/Ivan Babej

Dnešního ceremoniálu se zúčastní velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Jan Thompsonová a vdova po Kaplickém Eliška Kaplický Fuchsová. Té se právě v den Kaplického smrti narodila jejich dcera Johanka. Prvorozený Kaplického syn Josef má narozeniny ve stejný den jako otec a bude mu 22 let.

Kaplický věřil, že se knihovna postaví

Architekt Jan Kaplický vešel ve své vlasti ve větší známost až po vítězství v mezinárodní soutěži na novou budovu Národní knihovny, to mu bylo už 70 let. Do podoby knihovny, která měla podle progresivního a velmi netradičního Kaplického návrhu vzniknout, začali po intervenci tehdejšího prezidenta Václava Klause mluvit politici a nezdarem skončil celý projekt stavby nové budovy; knihovna se rozhodla své dlouhodobé prostorové problémy řešit rekonstrukcí svých současných objektů.

Přesto Kaplický do konce svého života věřil, že se knihovna postaví. „Je to možná nejzávažnější okamžik v mém životě. … Je to neuvěřitelná čest něčeho takového tady dosáhnout," řekl viditelně dojatý architekt, který od konce 60. let působil v Británii, když byl v Praze představen jako vítěz soutěže.

Bude v Česku stát nová budova od Kaplického?

Spory, debaty, ale i četné výpady proti jeho dílu i osobě a neustálé vysvětlování a obhajoba projektu Kaplického velmi vyčerpaly. O tom, zda se podepsaly na jeho náhlé smrti, se jen spekuluje.

Zda bude Česku ještě nějaká nová budova od Kaplického stát, není zřejmé.

Koncertní síň pro České Budějovice, které si ji objednaly, nakonec ale od stavby ustoupily, byla realizaci nejblíže. Získala i stavební povolení. „Strašně bych si přála, aby se některá z jeho budov postavila, ale je velice komplikované řešit budovu po smrti člověka, který ji navrhl," řekla architektka Eva Jiřičná, která na přípravě stavby po Kaplického smrti pokračovala. „Nevím, zázraky se stávají, ale ne příliš často," dodala.