V horách se už lidé prohánějí na běžkách

Praha - V nejvyšších partiích Jeseníků se už prohánějí první běžkaři či skialpinisté. Na horách napadlo podle náčelníka jesenické horské služby Michala Klimeše až 20 centimetrů sněhu, který vlivem teplot postupně sesedá. První nadšenci se mohou vydat na běžkách z Ovčárny na Praděd. Sněhovou nadílku na začátku října, která by se udržela několik dní, zdejší horští záchranáři nepamatují.

Říjnový sníh na Pradědu. Ilustrační fotoFoto: Tomáš Hrazdil

Zaběhat si na běžkách mohou poprvé v nadcházející zimní sezoně lidé v nadmořské výšce od 1300 metrů. "Na Ovčárně nyní leží zhruba deset centimetrů sněhu. Nasněžilo ještě ve čtvrtek, část sněhu slehla a na to napadal další, takže zůstává deseticentimetrová vrstva. Dole už je zmrzlá krusta, takže sníh zůstává. Už ve čtvrtek se tady objevili první skialpinisté, teď tady vidím procházet běžkaře. Stopu mají směrem z Ovčárny na Praděd," řekl dnes dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Podle náčelníka Klimeše napadlo v Jeseníkách až 20 centimetrů sněhu, sníh už je ale vlhčí a postupně sesedá. Ještě dnes ráno ale bylo podle něj na Šeráku naměřeno 21 centimetrů sněhu. "Posledních deset až 15 let si nepamatuji, že by v tuto dobu napadlo dvacet centimetrů sněhu. Na konci října nebo začátkem listopadu je to již celkem běžné. Někdy se stane, že zasněží i v září, ale je to poprašek, který zmizí. Tato nadílka je celkem velká," podotkl Klimeš.

Podle meteorologů sice není říjnové sněžení nijak neobvyklé, sněhová pokrývka se ale tvoří většinou až během října. Nejdříve se sníh udržel mezi lety 1962 až 2001 na Labské boudě v Krkonoších 14. září 1996, na Lysé hoře 9. září 1971 a na Pradědu dokonce 1. září 1962. První sněžení se v nejvyšších horských polohách objevuje nejčastěji kolem přelomu září a října, na vrcholcích Krkonoš a Jeseníků kolem 10. září. Výjimečně se může objevit i během letních měsíců. Ve středních polohách prvně sněží nejčastěji na začátku listopadu a v nejnižších polohách až na konci listopadu. V Praze se první sníh objevil nejdříve 27. října, a to v roce 1997. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém webu.

Podle meteorologů by se mohl sníh v nejvyšších částech Jeseníků ještě udržet, minimálně přes víkend. "Větší oteplení se v nejbližších dnech neočekává," řekla pracovnice ostravské pobočky ČHMÚ. Na sobotu předpovídají meteorologové v Olomouckém kraji déšť nebo mrholení, které může v nadmořské výšce od 1200 metrů přecházet ve smíšené nebo sněhové srážky.

Do Beskyd vyrazili běžkaři, na horách je až 35 centimetrů sněhu

Do Beskyd už vyrazili první běžkaři, vyšší návštěvnost horská služba čeká hlavně o nadcházejícím víkendu. V nejvyšších částech hor leží od 25 do 35 centimetrů sněhu, v ostatních lokalitách je okolo 20 centimetrů sněhu, řekl dnes náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica.



"Sníh je zhruba od těch 900 metrů. Samozřejmě první nadšenci už vyrazili na běžky, takže sem tam už je možné vidět nějakou běžeckou stopu. V souvislosti se sněhem jsme ale nezaznamenali žádný nějaký větší problém. V jednom případě jsme pomáhali při prořezávání spadlých větví a stromů a ve druhém případě člověku, který to trochu přepískl s alkoholem a hrozilo, že by mohl být podchlazený," uvedl Pavlica.



Běžkovat se podle něj dá v místech nad 1000 metrů nad mořem, ale tam, kde je asfaltová cesta a nejezdí v místě automobily. "Například na Lysou horu to teď ale nejde, protože je to tam prohrnuté," uvedl Pavlica.



Podle něj se teploty na horách pohybují okolo nuly nebo mírně pod bodem mrazu, tedy okolo mínus dvou až minus tří stupňů Celsia. "Sníh si pomalinku sedá, ale zatím neodtává," řekl Pavlica.



Dodal, že zhruba před šesti či sedmi lety byl na horách v polovině října zhruba metr sněhu. V minulých letech ale sněhová nadílka v takové míře na začátku října nebyla. "V každém případě návštěvníci musí počítat s tím, že je sníh a zima a podle toho zvolit vhodné oblečení a vybavení. Pokud někdo vyrazí jen v teniskách a v triku, tak je to určitě špatně," podotkl Pavlica.



Zvýšenou návštěvnost očekávají horští záchranáři hlavně o víkendu, záležet bude na počasí. "V sobotu by ale neměly být až tak moc velké srážky, takže je předpoklad, že ta návštěvnost bude větší," míní Pavlica.

Stovky lidí vyrazily na Sněžku za sněhem a sluncem

Slunečné počasí a slušná sněhová pokrývka dnes přilákaly na Sněžku stovky turistů. Jen za dopoledne využilo služeb kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na vrchol hory kolem 500 lidí, řekl náčelník lanovky Jiří Martinec. Pro běžkaře podmínky nejsou vhodné. Sníh v nejvyšších partiích Krkonoš padal ve středu a ve čtvrtek, celkem ho napadlo asi 20 centimetrů. Podle horalů není říjnové sněžení na hřebenech Krkonoš nijak výjimečné.



"Na to, že je říjen a pátek, jde o slušný zájem. Lidi táhne slunečná a zasněžená Sněžka," řekl Martinec. Lanovka se dnes rozjela po třech dnech, kdy kvůli silnému větru stála. Zájemcům o cestu na vrchol Sněžky Martinec doporučil teplé oblečení a zejména dobré boty. Stále se podle něj najdou lidé, kteří na vrchol jedou v keckách. Teplota na Sněžce se dnes dopoledne trvale pohybovala několik stupňů pod bodem mrazu.



Náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš řekl, že první nedočkaví lyžaři by teoreticky mohli využít pouze zásobovací cesty v polohách nad 1000 metrů. Upozornil však, že se oteplilo a sněhu ubývá. Zaměstnanec hřebenové Luční boudy řekl, že sněhu je pro lyžaře ještě málo. "Není žádný podklad, na lyže na turistických trasách to ještě není a přístupovou cestu k Luční boudě jsme vyhrnuli," řekl. Na Luční boudě bylo po poledni nad nulou. Údolí a krkonošská střediska jsou bez sněhu.



Silné sněžení přineslo ve čtvrtek ráno problém na hřebenové silnici do Horní Malé Úpy. Cesta byly sjízdná jen se zimními pneumatikami. Dopoledne se silničářům podařilo silnici upravit tak, že byla mokrá bez sněhu, sněžení také přešlo v silný déšť. Jinde v Krkonoších sněžení problémy v dopravě nezpůsobilo.