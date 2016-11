V noci na čtvrtek hrozí tvorba náledí, varují meteorologové

Praha - V Čechách, na Vysočině a v západní části Jihomoravského kraje hrozí od dnešního večera tvorba náledí. Měl by ho způsobit tající sníh. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí do čtvrtečních 10:00. Podle meteorologů ale může podobná situace nastat i v noci na pátek a sobotu.

Na západě Čech by mělo dnes okolo 21:00 začít sněžit. Postupně se sněhové srážky rozšíří i do dalších částí země. Teploty se budou pohybovat většinou kolem nuly nebo slabě pod ní, je proto pravděpodobné, že v místech se sněžením se bude tvořit sněhová pokrývka, a to místy i v nižších polohách.

"Předpokládáme, že nejvíce sněhu napadne na Šumavě (do 10 cm), jinde na západě Čech do pěti centimetrů, na ostatním území se výška sněhové pokrývky bude pohybovat kolem jednoho centimetru sněhu," uvedli meteorologové. Protože sníh bude v nižších a středních polohách místy přechodně tát, mohou se vytvářet zmrazky nebo náledí.

Kromě řidičů na silnicích by si tak měli dávat pozor i chodci, jelikož kluzké mohou být i chodníky.