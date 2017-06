V ohnivém pekle. S hasiči jsme vyzkoušeli simulátor hořícího bytu

Pardubice – Pojízdný ohňový trenažér si vyzkoušeli profesionální i podnikoví hasiči a studenti požární ochrany ze Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích.

Celý zázrak se nachází na návěsu kamionu, který přijel z Německa. V České republice byl poprvé.Pardubice - V trenažéru, který simuluje požár malého bytu, cvičili profesionální a podnikoví hasiči, ale také studenti požární ochrany ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH). Od neděle do středy se v něm každý den vystřídala až třicítka hasičů.



Plechová konstrukce na návěsu kamionu, ve které šlehají plameny vznikající spalováním propan-butanu, který je do imitace bytu vpouštěn, pomáhá hasičům při výcviku. „Trenažér umožňuje taktický výcvik v uzavřeném a stísněném prostoru, který je náročný na práci s hadicí i na synchronizaci hasičů," vysvětlil vedoucí trenažéru Pavel Hroch a dodal, že se jedná třeba o sklepy, garáže, garsonky, ale i malé rodinné domky s přístupem na střechu.

Cvičením na trenažéru prošli hasiči jednotek ze širokého okolí. „Požárů v současné době tolik není, takže se potřebujeme na takové situace připravovat. Když už jsou, tak jsou poměrně náročné, setkáváme se s požáry chemických látek a laboratoří, kde může docházet k různým výbuchům a náhlým vzplanutím," uvedl David Hynek, hasič z Ústí nad Orlicí. Ohňový simulátor tak připravuje hasiče na reálné zásahy.

Instruktoři mají požár pod kontrolou

Dva instruktoři, kteří jsou u každé simulace, mají na starost bezpečnost účastníků. „Trenér musí vědět, jak se vyvíjí přirozený oheň a jak funguje jeho dynamika uvnitř takových prostor," řekl Hroch. Jeden z nich vstupuje s hasiči přímo do bytu, zde jim dává instrukce. Pomocí dálkového ovladače navíc může oheň kontrolovat, zesilovat plameny či založit nový požár třeba i tam, kde hasiči již hasili.



Hasiči si tak na jednom místě mohli vyzkoušet několik scénářů, ty mnohdy pohyb v malém prostoru ještě více zkomplikují. „Skvělé je, že se nám povedlo připravit scénáře, které jsou šité na míru České republice, vycházejí z lokálních specifik a potřeb," uvedl Hroch. Lze nasimulovat vstup do sklepa, kdy cílem je uhasit schodiště pod sebou a vylomit dveře, nebo vstup z boku, kde je kuchyně s hořící fritézou.



Druhý instruktor sedí v kabině, ze které má přehled, co se v bytě děje, a pomocí termokamery kontroluje, zda se nějaké místo nepřehřívá.



Každý tým vstupuje do simulátoru dvakrát. Po prvním vstupu jim lektor opraví chyby a vysvětlí, co dělali špatně, aby při druhé akci již postupovali správně.

Hasili i studenti střední školy

Simulaci požáru a jeho hašení si vyzkoušel i tucet studentů oboru požární ochrany ze SPŠCH, kteří měli splněné potřebné zkoušky. „Než jsem vstoupil dovnitř, měl jsem strach, ale poté jsem už věděl, co a jak mám dělat, zachoval jsem klidnou hlavu. Ještě jsem u požáru nebyl, teď už alespoň vím, co mohu čekat," přiznal student třetího ročníku Tomáš Kalous, který je již dobrovolným hasičem ve Svratouchu.



„První zásada je držet se při zemi, protože u stropu jsou nejvyšší teploty. Další je držet se ve dvojici stále při sobě, ale zároveň dodržovat rozestupy na vzdálenost ruky," připomněl mladý dobrovolný hasič. Mladí hasiči si tak mohli skutečně vyzkoušet to, co se ve škole naučili, a zda umějí při požáru správně reagovat. „Žáci si v praxi mohli ověřit, že to, co je teoreticky učíme, opravdu funguje," uvedl ředitel SPŠCH Jan Ptáček.



Za výcvik si studenti odnesli certifikát, který je platný dalších pět let. „Certifikát pro nás bude obrovskou výhodou, až budeme hledat zaměstnání," řekl Kalous, který se chce v budoucnu stát profesionálním hasičem.

V Německu roste další simulátor

Trenažér do České republiky přijel z Německa, kde cvičí hasiče z různých měst již pátým rokem. „Naše společnost již staví další trenažér, ale ten bude trochu jiný," doplnil Hroch a uvedl, že cena za provoz kamionu s trenažérem se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci za den. Z Pardubic kamion zamíří do Ostravy.

Lada Součková