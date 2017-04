V okolí Temelína stojí rakety a radar, začalo armádní cvičení

Česká republika bude chtít srovnat výši vedlejších národních podpor v zemědělství, jako jsou například odvody na sociální a zdravotní pojištění, v rámci celé EU. Změn by chtěla dosáhnout od nového zemědělského programovacího období, které začne po roce 2020. Možností je i to, aby čeští farmáři odvody na sociální a zdravotní pojištění neplatili, řekl to dnes v Otázkách Václava Moravce náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.