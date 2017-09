V okolí vrbětických skladů kradli zbraně. Policie je již dopadla

Zlínská krajská policie zadržela pět pachatelů ve věku od 20 do 35 let s kriminální minulostí, kteří v době od poloviny loňského roku do jara letošního měli vniknout do přísně střeženého prostoru v areálu vrbětických skladů a jeho okolí. V perimetru sto až dvě stě metrů skladu číslo 16 měli odcizit zbraně a výbušniny.

Dva z této skupiny pachatelů kriminalisté již obvinili, nyní jim hrozí za nedovolené ozbrojování až osmiletý trest vězení. Muži jsou stíhaní na svobodě. Policie zároveň uvedla, že prostor ve kterém se pachatelé pohybovali, ještě v té době neprošel plošným pyrotechnickým průzkumem a hloubkový sběrem. „Věděli v jakém jsou prostoru a vědomě riskovali své životy a zdraví jen proto, aby se obohatili,“ uvedl vellitel zásahu ve Vrběticích a krajský ředitel policie současně Jaromír Tkadleček. ČTĚTE TAKÉ: Žena ležela na chodníku v centru Zlína, přiotrávila se vodkou Podle něj se podařilo u pachatelů a lidí napojených na ně zadržet zhruba 20 samopalů a další materiál. Tyto zbraně prošly výbuchem, byly poničeny. Muži však měli být znalí a z části různých zbraní sestavili několik zbraní, které by byly po malé úpravě byly zcela funkční. Tyto zbraně se pokoušeli prodat. Policie odmítla komentovat, zda pachatelé již nějaké zbraně prodali a jak přesně se podařilo pachatele zadržet. „Jejich zadržení byl výsledek vlastní práce naší policie,“ znínil Jaromír Tkadleček. V pondělí na tiskovém brífinku se přihlásil ke své odpovědnosti za vniknutí pachatelů do areálu, nicméně připustil, že není současně v silách krajské policie areál proti vniknutí neoprávněných osob zabezpečit na sto procent. „Jsem toho názoru, že s tím co máme k dispozici, jsme udělali vše. Zabezpečit 13 kilometrový prostor je však virtuální realita. Jsem odpovědný za vše. Pokud má někdo pocit, že jsem něco zanedbal, nechť koná,“ komentoval dál situaci ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček. Další podrobnosti přineseme.





Autor: Jana Zavadilová