V osmi městech budou strážníci sbírat jehly po narkomanech

Praha - V osmi městech v Česku budou strážníci ve čtvrtek sbírat pohozené injekční stříkačky a jehly po narkomanech. Hlídky městské policie se zaměří na málo frekventovaná místa v odlehlých areálech, okolí mostů, parky či dětská hřiště. V Praze zkontrolují i okolí stanic metra, sdělila v pondělí mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Do akce se zapojí přes 200 strážníků, použité jehly budou sbírat v Praze, Plzni, Trutnově, Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně, Dobrušce a v Ostravě.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Podobně rozsáhlou akci zaměřenou na sbírání odhozených injekčních stříkaček a použitých jehel Česká republika doposud nepamatuje," sdělila v pondělí Deníku vedoucí kanceláře ředitele pražských strážníků Irena Seifertová.

Rozhodně to ovšem neznamená, že by se sbírání jehel strážníci jindy nevěnovali. Je to činnost, jíž se zabývají celoročně jak při cílených akcích, tak v rámci běžných hlídek. Pomáhají tak chránit především děti, ale třeba i domácí zvířata. Spolupráci ovšem oceňují i policisté, kteří od kolegů „měšťáků" dostávají informace o místech častějšího výskytu narkomanů.

Projekt se osvědčil

Aby pomohli snížit riziko šíření nakažlivých nemocí, strážníci v české a moravské metropoli odstranili z ulic a nejrůznějších zákoutí dohromady v rámci společné akce čtyři stovky injekčních stříkaček. To šéf pražských strážníků Eduard Šuster vnímá jako velký přínos. „Velmi mě těší, že se projekt Prahy a Brna osvědčil a že se do něj letos zapojí i další městské policie," konstatoval.

I ředitel brněnských strážníků Bohumil Šimek oceňuje loňskou akci jako úspěšnou – především si ale pochvaluje, že v rámci akce podařilo rozšířit mezi lidmi povědomí o tom, jak si správně počínat při nálezu podobného odpadu: nesahat, nedotýkat se, ale prostřednictvím linky 156 přivolat hlídku vybavenou ochrannými pomůckami i schránkou k bezpečnému uložení infekčního materiálu.

Do terénu vyrazí strážníci i z dalších měst

Toho si všiml i vrchní strážník z Dobrušky Norbert Bene. „Naštěstí mohu za naše město říci, že tato problematika se nás dotýká jen velmi omezeně, přesto se k této prospěšné aktivitě rádi připojíme, abychom pomohli zvýšit povědomí o správném postupu při nálezu jehly," poznamenal.

V osmi městech ve čtvrtek vyrazí do terénu dohromady více než dvě stovky strážníků; v Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně a Ostravě se zapojí také asistenti prevence kriminality.

Zaměří se především na parky, odpočinkové zóny, nepřehledná a skrytá místa, odlehlé areály, málo frekventované stezky, domovní výklenky, okolí mostů – a preventivně také na dětská hřiště a pískoviště. „V Praze budou strážníci kontrolovat také okolí vestibulů stanic metra a přilehlých ventilačních šachet," konstatovala Seifertová s tím, že opatření potrvá od ranních do podvečerních hodin.

Mít jen rukavice nestačíSrovnání údajů o počtech použitých stříkaček a jehel sebraných na území hlavního města naznačuje mírné zlepšování. Zdá se, že odpadu odhazovaného narkomany pozvolna ubývá. Vyplývá to z čísel, která v pondělí připomněl ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. „V roce 2014 posbírali strážníci v Praze 20 214 kusů toho nebezpečného kontaminovaného materiálu, loni 16 522 a za první polovinu letošního roku to bylo 6223 jehel a injekčních stříkaček," konstatoval Šuster. Hlídky vybavené pro jejich sběr používají boxy na infekční materiál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a dezinfekční spreje. Při speciálních akcích typu „akce jehla" – zvláště v době, kdy zem pokrývá spadané listí – jsou užitečnými pomocníky i detektory kovů.

