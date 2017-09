Romové napadli posádku záchranné služby. Ta se ubránila, odnesly to uniformy

Čtveřice Romů se v noci ze soboty na neděli pustila do posádky záchranné služby. Sami si ji přitom předtím zavolali.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Bylo kolem půlnoci ze soboty na neděli, když v Prachovicích zastavila sanitka záchranné služby. Posádka vyjela na zdánlivě rutinní případ, místo ošetřování pacienta ale museli zdravotníci v jednom z prachovických „domů hrůzy“ chránit vlastní kůži. Záchranáři totiž čelili fyzickému napadení.



„Ano, mohu potvrdit, že jedna z našich posádek byla v noci na neděli napadena na výjezdu. Záchranáři se dokázali ubránit a vyvázli jen s modřinami a potrhanou uniformou,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Ve chvíli, kdy se jeden ze záchranářů sklonil nad mužem, který prý prodělal epileptický záchvat, dostal od pacienta bez varování ránu pěstí do hrudi. Posádka náhle čelila smršti ran, kopanců a pokusů o škrcení.

ČTYŘI ÚTOČNÍCI

Na ošetřování už pochopitelně nedošlo, záchranáři se asi deset minut bránili opakovaným útokům celkem čtveřice Romů ve věku kolem pětadvaceti let a pomalu ustupovali ke dveřím.

„Napadali záchranářskou posádku slovně i fyzicky. Většina toho, co křičeli, byly hrozby. Stěžovali si na to, že záchranáři prý nedovedli poznat epileptický záchvat. Údajný pacient a první útočník však neměl problémy rozdávat rány, souvisle hovořit a koordinovaně se pohybovat, což by při epileptickém záchvatu nedokázal,“ popsal Deníku dobře informovaný zdroj, jehož totožnost redakce zná. Otázkou je, zda údajný pacient nebyl spíš než pod vlivem epileptického záchvatu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.

Záchranářům se nakonec podařilo dostat ke dveřím a následně i ven z budovy. A venku se na ně v tu chvíli usmálo štěstí.



Za zaparkovaným sanitním vozem právě shodou okolností zastavilo vozidlo policistů z místního oddělení, kteří právě projížděli okolo. Když uviděli sanitku, šli se zeptat, zda záchranáři nepotřebují pomoc. A ti ji skutečně potřebovali. Policisté doprovodili záchranáře zpět do bytu. Čtveřice Romů však další ošetřování za hlasitého křiku a nadávání odmítla. Záchranáři tak mohli konečně z místa odjet.