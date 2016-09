V Praze proti islamizaci protestuje asi 250 lidí, v Ostravě 100

Ústí nad Labem - Ústecký okresní soud poslal do vazby dva mladistvé, kteří jsou obviněni z brutální vraždy bezdomovce na Střekově. Uvedl to státní zástupce Jan Veselý. Mladíci jsou obviněni v nejpřísnějším odstavci trestního zákona, hrozí jim až 10 let vězení.