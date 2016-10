V Praze se koná připomínka romské hrdosti nazvaná Roma Pride

Praha – V Praze a dalších evropských městech se dnes uskuteční připomínka romské hrdosti nazvaná Roma Pride. Cílem akce je upozornit na situaci romské menšiny ve společnosti. V Praze se koná popáté, čeští Romové se letos chtějí zaměřit především na to, že se stále častěji ozývají hlasy popírající romský holokaust.

Den Romů v Olomouci. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Akci zahájí ve 14:00 romský kazatel Vojtěch Vagaj a evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal v kostele Českobratrské církve evangelické Martin ve Zdi. O hodinu později pak pokračuje program na Staroměstském náměstí, kde zazní proslovy romských osobností a aktivistů nebo vystoupí taneční soubor Amare Čhave Králův Dvůr u Berouna.

V Komunitním centru na Žižkově je na odpoledne plánováno divadelní představení pro děti i dospělé, promítání dokumentu Několik Let o blokádě prasečí farmy na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku nebo diskuse na téma Popírání romského holokaustu.

Romský holokaust

Diskusi o romském holokaustu rozvířil na začátku září vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle fotoreportéra Aktuálně.cz prohlásil, že je lež, že Lety byly koncentračním táborem. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam," řekl údajně. Za výrok se Babiš omluvil a poté na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy v Letech na Písecku uctil památku jeho obětí, kde opět odmítl tvrzení, že zpochybňoval holokaust.

Památník obětem tábora v Letech se nachází v těsné blízkosti vepřína. Vládě se už 18 let nedaří najít řešení situace. Zatím nedala peníze na to, aby vepřín od současných majitelů vykoupila, nechala jej zdemolovat a vzniklo tak pietní místo. Vláda preferuje odkoupení vepřína, jeho majitelé nevylučují to, že by vepřín prodali, a jsou ochotni jednat i o výměně za jiný objekt vhodný pro chov prasat.

Tábor v Letech vznikl jako pracovní tábor, později ale sloužil za druhé světové války k internaci Romů, které německý nacistický režim postavil na úroveň Židů. Stejně jako Židé tak byli Romové internovaní v Letech posíláni do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, kde jich několik set zemřelo.