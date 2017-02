V Praze se srazily kamiony a nizozemský autobus, osm lidí zraněno

V Kbelské ulici v Praze 9 se v pondělí dopoledne srazila dvě nákladní auta a autobus z Nizozemska. Při nehodě bylo zraněno osm lidí z autobusu, včetně řidiče, který byl ve vozidle zaklíněn a utrpěl vážná zranění nohou. Silnice je uzavřena. V pondělí to řekli mluvčí policie Jan Daněk a záchranné služby Dominik Horn.

Nehoda kamionů a autobusu v Kbelské ulici.Foto: Twitter ZZS HMP

Nehoda se stala kolem 10.00 před sjezdem na Mladoboleslavskou ulici. Podle Horna autobus narazil do nákladního auta jedoucího před ním, když řidič kamionu zabrzdil. Další kamion pak do autobusu narazil zezadu. Při srážce byla vážně poškozena řidičova kabina autobusu a muže museli vyprostit hasiči, uvedl Horn.



Čtěte také: Hromadná nehoda uzavřela D1 u Mirošovic ve směru na Prahu

Sedm lehce zraněných cizinců rozvezli záchranáři

Zraněného řidiče záchranáři přepravili na anesteziologicko - resuscitační oddělení pražské vinohradské nemocnice. „Zranění nebyla natolik vážná, abychom ho museli uvést do umělého spánku," řekl Horn.

Sedm lehce zraněných cizinců záchranáři rozvezli na úrazové ambulance, tři do vinohradské nemocnice a čtyři do nemocnice Na Bulovce. Podle mluvčího záchranky utrpěli zranění hlavy, hrudníku a rukou, která souvisí s tím, že při nehodě narazili do sedadel pře sebou. Krátce po nehodě policie i záchranáři uvedli, že zraněno bylo sedm lidí a autobus byl zřejmě z Německa.