V Průhonicích, kde bydlí Babiš, získalo ANO téměř 28 procent

Praha - Současný ráz počasí, chladno a déšť, bude v Česku panovat i v příštím týdnu. Druhá polovina října by měla být o něco teplejší a mělo by ubýt i srážek. Počátkem listopadu půjdou teploty opět mírně dolů. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).