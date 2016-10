V revíru mělnických rybářů hodují hejna kormoránů

Mělnicko – Hořínský kanál, kde po vypuštění zůstalo asi půl metru vody, se v posledních týdnech stal rájem kormoránů. Podle hospodáře mělnického rybářského svazu Vladimíra Nývlta se tam slétají a hodují celá hejna.

Kormorán na ilustračním snímkuFoto: DENÍK/Pavel Kubeš

„Nejraději mají malé ryby, asi do dvaceti centimetrů. Velké ryby ale při lovu svými zahnutými zobáky poškodí, a ty pak hynou," vysvětluje zkušený rybář, podle kterého kormoráni na Mělnicku řádí asi posledních patnáct let.



V revíru mělnických rybářů bývá nejvíce kormoránů na řece Vltavě a hořínském kanálu. Láká je i jezero Baraba u Cítova, kde se nachází pstruhový revír. „Tam je v některých dnech úplně černo," říká Vladimír Nývlt. Plašit kormorány prý nemá valnou cenu. Už za pár minut se totiž na stejné místo zase vracejí.



Mělničtí rybáři mají sice povolení kormorány střílet, nejvýš ale dvacet kusů za rok. „Kormoránů se k nám na zimu slétá většinou několik set," připomíná hospodář Českého rybářského svazu v Mělníku, který loni poprvé dostal dotaci na ryby asi dvě stě tisíc korun jako náhradu škod způsobených kormorány.



Kormoráni cestují na zimu ze severní Evropy na jih. Od devadesátých let minulého století ale zůstávají na půl cesty v Česku, kde jim vyhovují teplotní podmínky. Den co den přitom každý kormorán sežere až půl kila rybího masa.