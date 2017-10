V říjnu bude stále chladněji. Ke konci měsíce se přidá i déšť

Do konce října a na počátku listopadu se bude dál ochlazovat. V příštím týdnu by denní maxima měla být kolem 15 stupňů Celsia, na přelomu měsíců už kolem devíti stupňů. Srážek očekávají meteorologové podobné množství, jako je v této době obvyklé. Pravděpodobně nejvíc pršet bude začátkem listopadu. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který v sobotu na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Předpokládáme, že období od 9. října do 5. listopadu 2017 bude jako celek teplotně průměrné," uvedli meteorologové. Klesat by teploty postupně měly také v noci, začátkem listopadu bude kolem dvou stupňů Celsia, v příštím týdnu ještě kolem šesti stupňů. Z hlediska celkového množství srážek budou příští čtyři týdny podle ČHMÚ průměrné až slabě nadprůměrné. Průměr pro dané období je 36 milimetrů, tedy 36 litrů na metr čtvereční. Nejsušší bylo toto období v roce 2005 s pěti milimetry srážek, nejvíce spadlo v roce 1964 - 104 milimetrů.



Dlouhodobá průměrná teplota pro zbytek října a začátek listopadu je 7,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1997, kdy průměr činil 4,2 stupně Celsia. V roce 2000 meteorologové zaznamenali zatím nejvyšší průměr 10,4 stupně nad nulou. Měsíční výhled je předpovědí statistické pravděpodobnosti vývoje teplotních a vlhkostních poměrů na území České republiky, upozornil ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Autor: ČTK