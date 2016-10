V rodném Novém Městě na Moravě vítalo Bradyho několik stovek lidí

Nové Město na Moravě - Pamětníka holokaustu Jiřího Bradyho dnes uvítalo v jeho rodném Novém Městě na Moravě několik stovek lidí. Pozdravil je kolem poledne před radnicí na Vratislavově náměstí. "Rád jezdím domů, do Česka, ale doma je opravdu tady," řekl jim Brady. Do Nového Města se podle svých slov vracel, kdykoliv mohl, dokonce i za minulého režimu. Několik let je už také novoměstským čestným občanem.

"Já jsem v životě nic takového nečekal, co se dělo v Praze," řekl dnes Brady shromážděným lidem, jichž se odhadem sešlo kolem 400. Připomněl řadu setkání a udělená ocenění; v pondělí má ještě převzít klíč od města Brna. "Je to víc než dojemné. Ale jak říkám, jedná se víc než o mě, jedná se o demokracii, tak prosím to podporujte," řekl a žádal, aby lidé chodili volit. Novoměstští evangelíci vyjádřili osmaosmdesátiletému Bradymu podporu vyvěšením transparentu na jeho rodném domě, který je přes náměstí naproti radnici. Textem připomněli spor kolem neudělení státního vyznamenání. Na transparentu je napsáno: Úcta je dílem života, ne vyznamenání. My si vás vážíme, pane Brady." Pamětní deska na domě také připomíná Bradyho mladší sestru Hanu, která v Osvětimi zahynula. Dům už rodině Jiřího Bradyho nepatří. Nové Město na Moravě navštívil Brady se svou ženou, dcerou a dvěma syny. Mezi prvními ho přivítala dvaadevadesátiletá Alena Kopáčková. "Já jsem o čtyři roky starší, ale můj bratr s ním kamarádil. Moji rodiče a jeho rodiče byli velcí přátelé," zavzpomínala. V Horáckém muzeu později zavzpomínal na své mládí v Novém Městě také Jiří Brady, třeba jak s otcem lyžovali na Harusově kopci. "Já jsem neuměl lyžovat. Tak mě mezi nohama držel za límec a tak jsme jezdili dolů," uvedl. Prohlédl si i jeden z muzejních exponátů, trubku, kterou jeho tatínek používal jako hlasatel při místních lyžařských závodech. Brady prošel během druhé světové války koncentračními tábory v Osvětimi a Terezíně. Na rozdíl od zbytku své rodiny přežil a po odchodu do Kanady v roce 1949 pomáhal dalším emigrantům a přednášel o hrůzách holokaustu. Nositel kanadských, britských i německých ocenění tento týden v Česku obdržel radu medailí, mimo jiné od premiéra nebo Sněmovny. Aféru kolem Bradyho vyznamenání odstartovalo vyjádření ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), podle nějž mu prezident Miloš Zeman pohrozil, že jeho příbuzného Bradyho vyškrtne ze seznamu oceněných, jestliže se ministr sejde s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou při jeho nedávné návštěvě ČR. Herman Zemanovi nevyhověl, Bradyho jméno se na seznamu oceněných neobjevilo. Hrad souvislost popírá.

Autor: ČTK