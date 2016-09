V soutěži o ochotě úřadů informovat je rekordních 95 nominací

New York - Nic zatím nenasvědčuje tomu, že sobotní výbuch na Manhattanu má nějakou spojitost s mezinárodním terorismem, a tedy i s organizací Islámský stát. Agentuře Reuters to dnes řekl guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo. Zdůraznil však, že vyšetřování je teprve na začátku.