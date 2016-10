V Sušici se poprali Češi s Rumuny

Praha – Šéf vojenské kanceláře Pražského hradu Jan Kaše by měl být povýšen na generálmajora. Stejné hodnosti by měli dosáhnout i velitel vzdušných sil Jaromír Šebesta a poradce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Vláda podpořila také další návrhy ministrů obrany Martina Stropnického a spravedlnosti Roberta Pelikána (oba ANO) na povyšování, vyplývá z výsledků jednání kabinetu. Většina důstojníků by měla být povýšena 28. října při příležitosti svátku vzniku Československa.