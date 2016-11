V Táboře se srazilo pět Pandurů, 11 lidí je zraněno

Praha - V osmdesáti letech, které oslaví v pátek, je Jan Tříska obdivuhodně vitální, možná i díky pravidelnému běhání. Jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let, který si vysloužit přezdívku český Marlon Brando, dokázal po emigraci prorazit i v Hollywoodu. Po změně režimu se vrátil do českého povědomí rolemi krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola. Zůstal ale v Kalifornii a do ČR vyráží na divadelní pódia a před kamery.