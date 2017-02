V únoru zemřelo při nehodách 27 lidí, o čtyři méně než loni

Během února zahynulo na českých silnicích podle předběžných údajů zatím 27 lidí. Je to o čtyři méně než za loňský únor, který byl ale vzhledem k přestupném roku o jeden den delší. Dnes to večer řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Od začátku roku si dopravní nehody dosud vyžádaly 57 usmrcených, za první dva měsíce roku 2016 to bylo o jednoho více.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Vyplývá to z dostupných policejních statistik, oficiální čísla zveřejní policisté za několik dnů. Bilanci ještě může zhoršit dnešní večer. Čísla se mění také kvůli tomu, že policisté ze statistiky odebírají lidi, kteří zemřeli ještě před dopravní nehodou například na infarkt či jiné zdravotní komplikace. Dodatečně naopak připočítávají ty, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě. Nejtragičtějším dnem končícího měsíce byl pátek 24. února, kdy policisté evidují čtyři oběti dopravních nehod. Nejméně lidí v únoru umíralo na silnicích za posledních 12 let v roce 2014, kdy nehody nepřežilo 24 lidí, zatímco v roce 2008 tragicky zahynulo 68 osob. Čtěte také: Etna opět chrlí lávu, nabízí úchvatný pohled. Podívejte se

Autor: ČTK