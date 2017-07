V Zaječí se nahnula při hodech pouťová atrakce. Sedm lidí utrpělo zranění

Sedm lidí včetně několika nezletilých se zranilo v sobotu v Zaječí. Nehoda se stala při tamních hodech, kde se naklonila jedna z pouťových atrakcí. Na místě byl potřeba vrtulník záchranářů.

Záchranáři měli plné ruce práce. „Převezli do nemocnice čtyři pacienty, z toho tři mladistvé a jednu čerstvě zletilou. Tři z nich do nemocnice v Břeclavi, jednoho z nich letecky do brněnské dětské nemocnice," citovaly mluvčí záchranné služby Barboru Zuchovou Novinky.cz.

Další tři poraněné lidi posádka sanitky ošetřila na místě. Nikdy však nebyl v přímém ohrožení života ani v bezvědomí.

Událostí se zabývají policisté. Dechová zkouška u provozovatele atrakce ukázala, že byl v době nehody střízlivý. Policejní vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda příčinou nehody byla technická závada.