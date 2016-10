V Zoo Praha se zabydleli nosáli bělohubí. K samičkám přibude sameček

Česká Třebová – Tak dlouho se na ně čekalo. Tolik diskuzí kolem nich bylo… A když se objevily, stálo to za to! Správa a údržba silnic Pardubického kraje v České Třebové umístila značky zakazující vjezd nákladním automobilům s hmotností nad 12 tun na silnici II/358 vedoucí kolem zámku v Litomyšli a dále přes Němčice a Zhoř do České Třebové.